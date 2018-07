Inhalt Seite 1 — Zum erstenmal mit Karajan spielen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Christoph Eschenbach, geboren 1940, wurde im November 1964 von Herbert von Karajan zum Vorspiel eingeladen. Wie kommt ein junger Pianist zu dieser Einladung, wie vollzieht sich dieses Probespiel und welche Konsequenzen hat es für seine Karriere?

Musik ist immer jung; ein Genius ist immer jung – und Geburtstage sind dann zwar unregelmäßiger als im jährlichen Kalender, aber um so größere Feste, an denen Dinge in die bewußte Welt dringen, die geschlummert haben bislang und durch ein Wunder, fast wie aus dem Haupte entsprungen oder dem Herzen entwunden, zutage treten. Ich weiß nicht, welches die Geburtstage eines wahren Genius, wie seines, sind; und sie sind schwer vorstellbar, müssen wie Gewitter sein oder aber sind still und ungebunden an Bezügliches und völlig einig mit dem eigens hervorgebrachten und erkannten, schöpferischen Moment.

Trifft man mit einem Genius zusammen, so wird, so erscheint es mir bei der Arbeit mit Herbert von Karajan, dieser Tag zum Geburtstag für einen selber. Das war bei meinem ersten Vorspielen in der Philharmonie – im November 1964, ich war Stipendiat der Deutschen Grammophon Gesellschaft, und die Gesellschaft knüpfte auch die Kontakte weiter zu Karajan – wo Karajan plötzlich, nachdem ich Mozart und Schubert gespielt hatte, beim zweiten Satz von Beethovens c-moll-Konzert auf die Bühne sprang und mit einigen wenigen, sehr knappen Worten, mehr noch ebenso knappen wie konzentrierten, ebenso schnellen wie beredten Gesten begann, das Eingangsthema mit mir zu arbeiten.

Er hatte Zeit – wie ich ihn überhaupt nie erlebt habe, ohne daß er Zeit hatte für das, was er wollte – er nahm sich Zeit (wenige Glückliche, die sich Zeit „nehmen“ dürfen, und glücklicher noch ich, der von dieser Zeit geschenkt bekam – fast eine Stunde). Also war Zeit, so schien es mir, wie aufgehoben. Wie merkwürdig, daß, wenn Zeit aufgehoben, auch Angst aufgehoben ist, und wenn Zeit und Angst aufgehoben, eine Art von schwebender Konzentriertheit entsteht. Seltsamerweise war mir die Sprache nicht neu, noch weniger neu das Resultat, weil es ganz meiner äußeren Vorstellung entsprach, doch das gerade war – im wahrsten Wortsinne – unerhört. Da waren plötzlich identisch die Forderung nach dem Absoluten und der Funke (natürlich fern noch von der absoluten Realisation) des Immensen, was in dieser Musik ausgesagt werden mußte.

Und so war es jedesmal wieder, später bei Aufnahmen (von Beethovens erstem Klavierkonzert) und Konzerten (mit Mozarts Konzert für drei Klaviere). Es ist natürlich, daß mit jeder Zusammenarbeit das Verstehen komplettiert wird. Und es ist immer das volle Respektieren der eigenen Auffassung darin, und seine Arbeit gilt der Überhöhung, dem Sprung ins Wagnis des Außerordentlichen (was mit seiner Hilfe wirklich gelingt).

Es wird da ein Punkt erreicht, der mir ideal erscheint, wo absolute Forderung bei absoluter Konzentriertheit in absoluter Schwerelosigkeit und Gelöstheit resultiert. Schauen Sie den Herzschlag, den Puls, den Atem – es ist das gleiche Prinzip, und darauf gebaut sollte jegliche Interpretation beginnen.

Ich kann nicht anders, als zu versuchen, in ein paar Worten das Wesentliche zu erklären, woraus mir die Arbeit mit Herbert von Karajan zu einem Fundamentalerlebnis der Musik überhaupt wurde.