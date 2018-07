Das Turiner Grabtuch und die Auferstehung Christi

Von Hans-Werner Bartsch

Der einstige DM-Verleger Waldemar Schweitzer hatte schon als „Spiegel“-Korrespondent Pech. Am 26. August 1956 hatte er seinem Chef Johannes K. Engel eine Meldung geschickt, die ein Ordinarius der Heidelberger Universität – höchste Autorität in Deutschland – als sensationell bezeichnet hatte: Jesus ist nicht am Kreuz gestorben.

Die Meldung wurde im „Spiegel“ nie gedruckt. Selbst als in England ein Buch Aufsehen erregte, das diese Meldung ausführlich darlegte und begründete, reagierte das Nachrichtenmagazin auf eine entsprechende UPI-Meldung vom 22. November 1967 nicht.

Wir verdanken diese Kenntnis dem Verfasser des Buches „Inquest on Jesus Christ“ das 1963 unter dem Titel „Criminal Report über Jesus Christus“ erschien und jetzt mit Hilfe, einer vom Autor inszenierten Pressekampagne bei uns Publicity sucht.

Der Verfasser liebt es, die Buchstaben seines Namens ein wenig zu schütteln. Hans Naber, 46, nennt sich auch Kurt Berna und in England John Reban. Er sieht es als seine Lebensaufgabe, dem Turiner Grabtuch Ansehen und Geltung als Beweismittel für die Umstände des Todes Jesu zu verschaffen.

Für sein Buch, dem sieben andere zum gleichen Thema vorausgingen, wirbt er durch eine an achthundert Redaktionen versandte „öffentliche Anklage“ gegen den „Spiegel“ um Leser. Es erschien 1963 als Publikation der „Internationalen Kulturellen Stiftung für das Grablinnen Jesu – Zürich 1“.