Von Nieter O’Leary

Über dem Flugplatz von Nikosia donnerte ein Frühlingsgewitter. Glücklicherweise donnerte es von links. Von rechts wäre es ein böses Vorzeichen gewesen. So behaupteten wenigstens die alten Griechen. Den jungen Griechen auf dem Flugplatz war der Donner schnurzegal. Sie kümmerten sich nur um die Gepäckstücke oder handelten den Preis für ihre Autotaxen aus.

Mit mir kamen nur wenige Touristen, meistens Briten, die nach der Pfundentwertung preiswerte Sonne suchten. Meine anderen Reisebegleiter waren Archäologen und zwei Bergbauingenieure, die in den Kupferminen im Osten der Insel arbeiteten. Auch die Bergleute waren in Archäologie bewandert, denn die Minen gehören zu den ältesten der Welt, die schon von den Sklaven der Ptolemäer ausgebeutet wurden.

Man kann kaum nach Zypern kommen, ohne von der antiken Welt bezaubert zu werden. Das ist auch auf anderen griechischen Inseln so, aber sie träumen allein von antiker Vergangenheit. Über die Insel der Aphrodite jedoch brauste die Geschichte der letzten zwei Jahrtausende. Wie ein üppiges Weib lockte Zypern die Imperien am Mittelmeer. Sie gehörte jedem, der kam, und überall verstreut liegen die Zeugen uralter Liebesgeschichten. Ruinen von Königspalästen der Lusignaner, Akropolen, byzantinische Kirchen, venezianische Bastione, mykenische Mauerreste, phönizische Aufschriften, türkische Moscheen und Kreuzritterburgen. In Zypern rasteten die mittelalterlichen Pilgerzüge, ehe sie in das Heilige Land zogen, und jetzt kommen die Vorhuten des großen Touristenstroms.

Zypern ist für den touristischen Einzelgänger sehr reizvoll, besonders wenn einer gern in alten Geschichten kramt. Die politische Unsicherheit der letzten Jahre ist völlig gewichen, die Barrikaden zwischen Griechen und Türken sind weggeräumt. Aphrodite liebt es, Besucher zu haben, und wenn man will, flüstert sie einem gern alte Erlebnisse ins Ohr. Sie wurde auch von ihren Kindern nicht vergessen. Alljährlich, seit dem dritten Jahrhundert, feiern die Zyprioten ihren Geburtstag in Paphos an den Felsen Petra tou Romiou, wo das Meer brandet, aus dessen Schaum die Göttin der Liebe ans Land stieg. Unmengen von Commandaria, dem schweren roten Wein, werden ihr zu Ehren getrunken, und der sonnendurchglühte, goldene Strand wird zum Tanzplatz der Jugend.

Zeugen alter Mythen

Die Landschaft hat etwas Berauschendes. Von Pinien bedeckte Berge. Riesige Zedernwälder leuchten blaugrün. Johannisbrotbäume. Am schönsten sind jedoch die Olivenbäume, jahrhundertealte Exemplare, von einer Größe, wie man sie nirgends am Mittelmeer sieht. Von diesen wie von Stricken zusammengedrehten Ölbäumen könnte man schon glauben, daß sie Zeugen alter Mythen waren.