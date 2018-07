Inhalt Seite 1 — Bemalte Schüsseln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wo hat Ihr Mann eigentlich das Kochen gelernt? frage ich Madame Purot.

In Marseille, sagte sie, zumindest die Fischgerichte.

Und jetzt in einer abgelegenen Ecke der Nordprovence?

Was nichts bedeutet. Die Leute, die eine gute Küche lieben – finden uns doch... ah... entschuldigen Sie! Und Madame Purot, klein, dick, aber rasch, rennt davon. Man hat in dem Salon, an dessen Wänden Zeichenkunststücke ihres Gatten hängen, nach ihr gerufen.

Vier Männer sitzen dort mit dunklen Krawatten, die sich leise unterhalten. Südfranzosen sind am Tisch keineswegs laut oder gestenreich, wie man glauben könnte. Der Menschenschlag hier zwischen St. Luc und Nyons, Remuzat und Valence ist zurückhaltend.

Die Geflügelleberpastete erscheint in einer mit Blumen bemalten Schüssel. Sie ist mit einer Tomatensauce Übergossen, in der schwarze Oliven und Klößchen von Hechtfleisch schwimmen. Sie folgt einem Charcuterieteller mit Schinken, dazu Butterröllchen auf Wurstscheiben. Bei der Pastete wird die Weinflasche entkorkt.

Die Uhr tickt. Draußen schweigendes Land unter einer weißen Sonne. Man nimmt sich Zeit. Essen ist hier keine Stärkung, sondern ein Mahl, an dem man seine Freude hat, die Augen sind daran beteiligt. Es erscheint die „Provenzalische Platte“: ein Salm, mit Rosmarin gewürzt, bekränzt von Kartoffeln (sehr wenig), halben Fenchelstücken, Karotten, Zwiebeln und Stangensellerie. Dazu ein Salat, der nach Nüssen schmeckt.