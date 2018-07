Inhalt Seite 1 — Die Brombeere hält Wacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Durch die Landschaft im Süden Englands, etwa Surrey, Sussex oder Dorset zu gehen, läßt sich mit nichts Festländischem vergleichen. Die Farben der Luft und des Himmels sind etwas einzigartig Gemischtes aus Licht und Gedämpftheit, das sich schon im bloßen Klang des Wortes England spiegelt. Dieser zärtlich-nüchterne Klang verleugnet sich kaum irgendwo auf den blassen und freundlichen Gefilden der Insel und kommt erst zum Stocken, wo Hügel, Wiese, Park und Gehölz verloren gegen die Garstigkeit der Städte absinken.

Die freundliche Blässe scheint schon von ganz oben her, wo der Himmel seine Tönungen aus der allumgebenden See nimmt, über die Landschaft gegossen. Der Wanderer, der sich das Klima zu Herzen nimmt, findet sich ständig daran erinnert, daß England kein Land ist, sondern eher ein Schiff auf hoher See, wo kein Klima herrscht, sondern nur Wetter. Die Menschen, die hier leben, halten beharrlich daran fest, daß es ein Ding wie Klima oder Wetter einfach nicht gäbe, und sie achten seiner nicht, ein abgehärtetes Geschlecht, dem man das Ausharren in Seenot wie im Landregen zutraut und das gleichsam in seliger Verwunderung zu erstarren scheint, wenn die Sonne ein südlicheres Gebaren annimmt.

Die Kunst, mit der diese Menschen ihre Häuser und Häuschen in die Landschaft und die Gärten setzen und dabei die unter der steten Feuchtigkeit üppig wuchernde Natur zum ungestörten Weiterspinnen ermutigen, ist von einer Naivität, wie sie nur vollendeter Gleichmut und unverwüstliche Geduld hervorbringen. Natur, Bauweise und Lebensweise sind hier ein Bündnis eingegangen, das allen drei Beteiligten ein reiches Ausleben ihrer inneren Gesetze gestattet. Die Gärten sind in die Landschaft und die Landhäuser in die Gärten hineingekuschelt, daß alle vor Behaglichkeit zu schnurren scheinen, und keinem wird dabei die leiseste Gewalt angetan. Man findet häufig Butzenscheiben hinter der in heraldischem Blau prangenden Klematis, die hinter ihrer Feierlichkeit ein Meer von Wärme verbirgt. Diese Landhäuser sind eine Fortsetzung der träumenden, vor Fülle dampfenden Natur. Ihre Zäune sind aus Holz und immerdar verrottet, sie scheinen schon seit Jahrhunderten zu modern, und keine Hand rührt sich, sie nach festländischer Unmanier durch Maschen- oder Stacheldraht zu ersetzen.

Die Bäume singen

Wenn es die Wälder sind, die das Lob Deutschlands singen, so wenig sie auch den Urwäldern Germaniens noch ähneln, so tun es in England die Bäume. Nicht als ob es keine Wälder hier gäbe, doch sie sind klein und struppig; das stolzeste Lob der Insel singt der Baum. Er führt ein halsstarriges, abgesondertes Leben, eine Landschaft für sich; Alter, Wildheit, eine einsame Größe geben ihm eine unerklärliche Unnahbarkeit, und oft ist er in Efeu oder anderes Gerank wie in einen Mantel gehüllt, ein Waldschratt auf der Wiese. Aus ihm und seinen Gruppen eremitischer Riesen lebt der Sommernachtstraum, diese lieblichste Ausgießung englischen Übermutes, aus ihm ist er geträumt, und der Vorwand griechischer Mythe ist eine Täuschung. Wenn es je Elfen und Gnomen gab, so gab es sie im englischen Wald mit seinen Lichtungen; und im rauschenden Sommerregen, dessen Dunst und Gesprüh und Geflüster in diesen Laubmassen nicht zur Ruhe kommen will, scheinen sie unverdrossen weiterzuleben.