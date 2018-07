Die Denkschrift der Arbeiterwohlfahrt zum Jugendhilferecht

Von Tilman Moser

Das deutsche Jugendgerichtsgesetz von 1953 kann als fortschrittlich gelten. Die Waage mit den Gewichten des Strafrechts und dem des Erziehungsrechts neigt sich vorsichtig auf die Seite der Erziehung. Aber in seinen praktischen Möglichkeiten ist es auf erschreckende Weise unausgenutzt. Bewährungshelfer ohne Spezialausbildung schlagen sich mit bis zu hundert „Fällen“ herum, in viel zu großen Jugendstrafanstalten mühen sich viel zu wenig Fürsorger, Lehrer, Lehrmeister und einige wenige Psychologen, wiederum ohne jede Spezialausbildung, um viel zu viele bunt und ohne jede Differenzierung zusammengewürfelte Insassen; der Zufall meist macht Richter zu Jugendrichtern, auch ihnen fehlen oft die notwendigsten außerjuristischen Kenntnisse über Verwahrlosung und Kriminalitätsursachen. Es gibt im Bereich der Justiz in der Bundesrepublik keine einzige Modellanstalt, an der neue Möglichkeiten der Resozialisierung erprobt werden könnten. Der Stand der Wissenschaften über Kriminalpädagogik im weitesten Sinne hinkt beträchtlich hinter dem des Auslands her. Es fehlt an einer weitblickenden Konzeption, und die Zufallsfortschritte sind kaum mehr als Flickwerk.

Die in diesen Wochen veröffentlichte „Denkschrift der Arbeiterwohlfahrt zur Reform des Jugendwohlfahrtsrechtes, des Jugendgerichtsgesetzes und der Vormundschaftsgerichte“ nun entwirft ein revolutionäres Programm, das eine Orientierung für die nächsten Jahrzehnte erlauben dürfte. Professor Berthold Simonsohn, einer der Mitautoren der Denkschrift, erklärte kürzlich vor der Gilde für soziale Arbeit in Frankfurt, wo er die Grundgedanken der Denkschrift erläuterte, der Fachausschuß „Jugendwohlfahrt“, seit einem Jahrzehnt mit den Vorarbeiten befaßt, rechne mit zehn bis zwanzig Jahren, bis die tragende Konzeption sich in die Wirklichkeit werde umsetzen lassen.

Doch daß der Ausschuß nicht allein steht mit seiner Arbeit, zeigt die in den Grundzügen sehr weitgehende Übereinstimmung mit Gedankengängen, wie sie seit einigen Jahren in der „Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe“ reifen. Die Phase aktiver Kooperation hat begonnen. Und aus dem Bundesjustizministerium ist zu hören, daß die Jugendrechtsreform auf die Tagesordnung kommen soll, sobald die wichtigsten Teile der Strafrechtsreform unter Dach und Fach sind.

Revolutionär an der Denkschrift ist für Deutschland, was andere europäische Länder zum Teil längst verwirklicht haben: Die Scheidung zwischen Jugendverwahrlosung und Jugendkriminalität, die so verwandte Formen jugendlichen Fehlverhaltens in so getrennte Gesetzesschemata preßt, soll fallen, die Aufgaben der bisherigen Vormundschafts- und Jugendgerichte zusammengefaßt werden bei einem neuen Jugendgericht, das hinfort wesentlich Erziehungsgericht sein soll.

Erziehungsnotstand