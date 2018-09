Inhalt Seite 1 — Fesselnder Claudel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

MITTAGSWENDE

Drama von Paul Claudel

Stuttgarter Staatstheater, Kleines Haus

Der hundertste Geburtstag von Paul Claudel (am 6. August 1968) kündigt sich an. In Stuttgart, wo die „Mittagswende“ von 1905 (1948 für die Bühne revidiert) eine undoktrinäre Aufführung fand, wird der Theaterbeirat der Württembergischen Staatstheater nun wohl wieder eine theaterkritische Rechtfertigung für Stückwahl und Inszenierungsstil formulieren müssen. So oft Peter Palitzsch bisher die Gesellschaft mit dramatischen Lehrbeispielen konfrontierte, mußte das institutionelle Aufsichtsorgan den Schauspieldirektor mit „Erklärungen“ nachträglich in Schutz nehmen.

Wen mag das Stuttgarter Staatsschauspiel diesmal verletzt haben? Dem einhelligen Premierenapplaus zufolge niemanden. Vielleicht aber findet sich in der protestantisch-pietistischen Landeshauptstadt doch ein Kreis von Katholiken, der dem jüdischen Regisseur Imo Moszkowicz nachweist, daß er – wie er selber zugibt – „keine Beziehung zu Claudels katholischer Gläubigkeit hat“.

Imo Moszkowicz hat von seinem Lehrer Gustaf Gründgens gelernt, daß ein Theaterstück für die Zuschauer in erster Linie als Bühnengeschehen verständlich sein müsse. Deshalb durchforstete der Regisseur die religiösen Deklamationen des dritten Aktes mit dem Rotstift und ließ ihn – ohne Claudels religiöse Idee zu verfälschen – als den Abschluß eines sehr weltlichen, in den beiden ersten Akten vom Autor glänzend pointierten Schauspiels ablaufen.