Filme haben ihn gezeigt, Erzählungen beschrieben, Schlager besungen: den Wörthersee im schönen Kärnten nebst seinen schmucken Feriendörfern wie Velden und Pörtschach. Aber nicht nur die Orte am Nordufer sind lohnende Reiseziele, sondern auch die stillen Dörfer der Südseite.

Nordufer und Südufer haben völlig verschiedene Gesichter. Im Norden: Hauptverkehrsstraße, Autotourismus, Hochsaison mit Fremdenverkehrstrubel, Prominenz, unternehmungslustige junge Leute. Dagegen im Süden: ruhige Orte, auch zur Hochsaison wenig überlaufen, stille Paradiese für Angler, Tennisspieler, Segler, Familienidylle zu kleinen Preisen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keine Kurtaxe).

Übernachten kann man in Maria-Wörth am Südufer schon für sieben Mark, Vollpension gibt es in der Hochsaison ab 17 Mark, und auch im teuersten Hotel am Platze kann man schon für 30 Mark Vollpension pro Tag wohnen. In Reifnitz zahlt man gar nur 25 Mark und hat noch einen schönen Swimming-pool beim Hotel. In der Villa Komposch kostet die Vollpension etwa 15 Mark, und übernachten kann man in Pensionen und Gasthöfen schon ab 4,50 Mark.

Ähnlich sieht es in Oberdellach aus. Vollpension im Golfhotel (an einem der schönsten Golfplätze Österreichs) 30 bis 45 Mark, Übernachtung 20 bis 30 Mark. In Unterdellach Übernachtungen ab vier Mark, Vollpension bis 27 Mark.

Fast genauso in Sekirn (Übernachtung ab 4,50 Mark, Vollpension bis 27 Mark). Dazu muß man aber wissen, daß in einem komfortablen Haus wie dem Föhrenhof (Übernachtung 12,80 Mark) jedes Zimmer Dusche und WC hat. Garagen, eigene Strandbäder und anderes gehört bei vielen Hotels der Mittelklasse zum Standard.

Die Südseite bietet Wanderwege hinauf auf den Pyramidenkogel, den Opferstein oder zur Friedelhöhe. Eine Anglerkarte kostet 1,50 Mark pro Tag oder für 14 Tage rund 20 Mark.

In Reifnitz gibt es eine Wasserskischule, eine Segelschule und einen Minigolfplatz. Maria-Wörth bietet seinen Feriengästen schöne Tennisplätze und erstmalig in diesem Jahr auch einen Sommerkindergarten mit Mittagessen. Kosten: Rund acht Mark pro Tag.

Von den beiden Gesichtern des Wörthersees ist das im Süden noch wenig bekannt. Fast scheint es, als habe die Hauptstraße am Nordufer dem Fremdenverkehr die ausgetretenen Wege gewiesen. So etwa: „Warum sollen wir noch zum Südufer weiterfahren, wo es doch hier schon so schön ist?“ Theodor Hößlin