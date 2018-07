„Heiße Verfolgung“ hieß die neue Parole, mit der israelische Truppen am Montag über die Waffenstillstandslinie am Jordan vorstießen, um arabische Terroristennester zu vernichten. Nach zwei Stunden zogen sie sich wieder zurück – nicht ohne vorher das Phosphat-Institut im Wadi-Dana in Brand zu setzen. Der Phosphatabbau südlich des Toten Meeres ist eine Hauptstütze des jordanischen Exports.

Der bedrängte König Hussein konferierte am Wochenende mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Nasser (unser Bild). In einer Serie von bilateralen Konsultationen will sich Hussein die Luftunterstützung seiner Brüderländer gegen israelische Angriffe sichern, seit die für den 15. April angesetzte arabische Außenministerkonferenz zu platzen droht.