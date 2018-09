Im „Figaro“, der Pariser Tageszeitung, konnte man lesen, was Dr. Blaiberg, der berühmte Patient des berühmten Chirurgen Prof. Barnard, aus eigener Feder zu seinem Fall beiträgt. Er hat den Glasbehälter in der Hand gehalten, in dem sein eigenes Herz lag. Dr. Barnard hatte es ihm gezeigt – eine kollegiale Geste unter Ärzten; denn auch Dr. Blaiberg ist Mediziner. Und er sah: Das Herz war hin. Nichts mehr los mit diesem Herzen!

Blaiberg hat Beklemmungen gehabt – am alten Herzen. Von der Operation hat er nichts gespürt. Die einzigen Schmerzen, die er empfand, rührten von der heilenden Narbe in der Brust her. Mit dem alten Herzen war er apathisch, hatte zu nichts mehr Lust. Mit dem neuen ist er lustig, lacht viel und ist aufgelegt, ein Buch zu schreiben, das seinen beiden Herzen gewidmet sein wird.

Als in Karlsruhe (1907) der Mordprozeß Molitor stattfand, stand auf dem Tisch weithin sichtbar ein Glas mit einem von einer Kugel durchbohrten Herzen. Es hatte der Schwiegermutter jenes Molitor gehört, der bis zuletzt leugnete, darauf geschossen zu haben. In den Zeitungsberichten ist erwähnt, wie ungerührt Richter, Gerichtsmediziner und der Schwiegersohn das Herz betrachteten, während den Zuschauern im Saale und den Zeitungslesern Schauer über den Rücken rieselten. Allerdings erinnerte damals ein Tagesschriftsteller in feinsinniger Betrachtung an den alten Goethe, der auch nicht gerade zimperlich gewesen war: Den Schädel Schillers in der Hand, hat er ein schönes Gedicht gemacht, das heute noch die Kinder in der Schule lernen.

Zweierlei macht heute dem nach Hause gekehrten Dr. Blaiberg etwas Kummer: Er will Gewicht verlieren und läuft eifrig zwischen Schlafzimmer und Balkon hin und her. Und wenn er Freunde sprechen will, so dürfen sie sich ihm vorläufig noch nicht nahen, weil die Ärzte fürchten, man könnte ihn mit Krankheiten anstecken. So rufen sich die Freunde aus gewisser Entfernung ihre Worte zu und lachen miteinander auf Distanz; und es gibt ja auch noch den Segen des Telephons.

Am Telephon sprach Blaiberg mit der jungen Witwe Haupt, die spontan zugestimmt hatte, daß er das Herz ihres verunglückten Mannes bekommen könne. Für diese spontane Zustimmung wird Dr. Blaiberg ihr immer dankbar sein. Wohlgemerkt: der Akzent liegt auf Zustimmung, nicht auf Herz.

„Denn alles in allem ist ja das Herz“, so schließt Blaibergs Artikel im „Figaro“, „nichts weiter als eine Pumpe. Ich war wie ein Auto, das überholt werden mußte. Man hat mir den alten Motor ausgebaut, um einen neuen einzusetzen.“

Das Allermerkwürdigste an dem Artikel besteht darin, daß Blaiberg sehr gut weiß, wie groß der Symbolgehalt ist, der sich mit dem Worte „Herz“ verbindet. Dem setzt er nicht ohne Humor das Stichwort „Pumpe“ entgegen. Gegen eine Fülle von Poesie und Philosophie setzt er das Wort: „Na, und?“

Vermutlich hat er ja recht, der Dr. Blaiberg, der erste Mensch, der mit einem fremden Herzen lebt. Aber sein Buch würde keine Leser finden, wären die anderen Menschen nicht überzeugt, daß ein Herz etwas Besonderes ist, nämlich ein – Herz.