Von Rolf Zundel

Die Wahlrechtsreform ist tot, es lebe die neue Wahlrechtsreform! Kaum ist Innenminister Lücke zurückgetreten, weil er sich bei seinen Bemühungen um ein Mehrheitswahlrecht von den Sozialdemokraten im Stich gelassen fühlte, wird ein neuer Vorschlag der SPD-Wahlrechtskommission als Ei des Kolumbus angepriesen: Verhältniswahl in Viererwahlkreisen.

Dieser Vorschlag hat den „Vorteil“ des Mehrheitswahlrechts (praktisch keine Chancen für die kleinen Parteien, auch nicht für die FDP), und er vermeidet einen Nachteil des Mehrheitswahlrechts (in den Hochburgen der einen Partei wird die unterlegene andere Partei nicht ausgeschaltet, sondern hat die Möglichkeit, wenigstens einen der vier Kandidaten durchzubringen).

An diesem Vorschlag fällt zunächst auf, daß er den früheren Vorstellungen der SPD-Führer widerspricht. Wehner meinte noch im November letzten Jahres, für die Sozialdemokraten gebe es nur das jetzige Wahlrecht oder das Mehrheitswahlrecht, „aber kein manipuliertes“. Interessant an dem neuen Vorschlag, der im Gegensatz zu den Empfehlungen der Professoren-Wahlrechtskommission steht, ist ferner, daß er schon vor Jahren von einigen Wissenschaftlern propagiert und zunächst von der CDU mit Wohlwollen aufgegriffen worden war. Die Union hat sich freilich – ob aus Rücksicht auf den Koalitionspartner oder ob aus Überzeugung, sei dahingestellt – inzwischen zum Mehrheitswahlrecht durchgerungen.

Diese Widersprüche sind typisch für die Wahlrechtsdiskussion. Es wurde keine Gelegenheit versäumt, den Staatsbürger zu verwirren. Besonders tat sich dabei der Bundeskanzler hervor. Er ließ am Anfang seiner Kanzlerschaft durchblicken, das Mehrheitswahlrecht der englischen Form sei nicht ohne weiteres auf die Bundesrepublik übertragbar, sprach sich schließlich aber doch für dieses Mehrheitswahlrecht aus. Er meinte, man müsse den Wählern und den Parteien Zeit geben, sich an ein neues Wahlrecht zu gewöhnen, machte sich aber trotzdem für ein Übergangswahlrecht stark. Er sprach davon, das neue Wahlrecht sei eine „Bewährungprobe“ der Großen Koalition, aber er hielt es auch für möglich, das Wahlrecht einmal zum Gegenstand von Koalitionsverhandlungen mit der FDP zu machen. Und am Ende ließ er den Innenminister wissen, daß die Koalition an dieser Frage nicht scheitern dürfe.

Schwer verständlich ist auch die Haltung der SPD. Zwar hat sie sich formal an das gehalten, was ihre Führer zu Beginn der Großen Koalition zugesagt hatten, nämlich Prüfung des Mehrheits-(oder mehrheitsbildenden) Wahlrechts für 1973 und eines Übergangswahlrechts für 1969. Das Übergangswahlrecht hat die Partei konsequent abgelehnt; die Behandlung des Mehrheitswahlrechts aber vollzog sich hinter einem Nebelschleier von widersprüchlichen Erklärungen. Statt zuzugeben, daß für das Mehrheitswahlrecht vorerst keine Mehrheit vorhanden ist, was ja keine Schande gewesen wäre, warf Herbert Wehner dem ehemaligen Innenminister Lücke vor, er habe die Sache verschleppt.

So sehr man Lückes politische Begabung und sein taktisches Geschick bezweifeln kann – dieser Vorwurf trifft nicht. Schon vor einem Jahr wußte jedermann in Bonn, der es wissen wollte, wie Lückes Wahlrechtspläne beschaffen waren, und sie haben sich auch nicht durch das Gutachten der Professoren verändert. Man mag tadeln, daß der Minister das Professoren-Gutachten benutzte, um seinen Absichten die wissenschaftliche Weihe zu geben, aber man kann ihm keinesfalls vorwerfen, er habe die Wahlrechtsreform schleifen lassen.