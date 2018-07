Billigen Urlaub für die ganze Familie wollen die Jugoslawen in Wohnwagen-Parks an der Adria-Küste bieten. Für fünf Millionen Mark bestellten sie in Österreich über 1000 Wohnwagen, vorwiegend Modelle englischer Firmen. Die mobilen Heime sollen nicht nur als Ferienbungalows, sondern auch als Wohnwagen an Touristen vermietet werden.