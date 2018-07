Es gibt wieder eine Industrieausstellung unter dem Funkturm. Mit neuen Ideen geht man jetzt in Berlin daran, die nach dem Kriege begonnene Tradition verjüngt fortzusetzen. „Qualität durch Forschung und Entwicklung“ heißt das Motto, mit dem wenigstens 300 000 Besucher in die Ausstellungshallen gelockt werden sollen. Vor allem aber wird Berlin sich nun bemühen müssen, der Industrie in Westdeutschland den Schock zu nehmen, der durch die plötzliche und völlig unerwartete Absage der Industrieausstellung 1967 entstanden ist. Wenn aus der Stadt selbst wieder Ideen kommen, dann ist dies wohl als Zeichen dafür zu werten, daß man dort die Hände nicht in den Schoß legt, in Resignation verfällt und alles andere dem „Schicksal“ überläßt.

Das Wissenschaftsministerium und die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen haben ihre Mitarbeit zugesagt; über 60 Wissenschaftler werden sich zur Verfügung stellen. Die Schwerpunktthemen werden jährlich zwar wechseln, doch die enge Beziehung zu Forschung und Entwicklung bleibt der „rote Faden“, der sich nun durch die Ausstellungshallen ziehen soll. Nicht zuletzt wäre Berlin dann der Ort, an dem auch die neue Bewegung „Jugend forscht“ in enger Verbindung mit der industriellen Forschung vor einem breiten Publikum Resonanz finden könnte.

Berlin hat mit dem neuen Ausstellungskonzept eine technische Zukunftsvision von Jahr zu Jahr neu zu demonstrieren. Der Blick ist damit nach vorn gerichtet. Nun wird es von der wirksamen Ausgestaltung dieser Schau abhängen, ob sie ihr Publikum findet. Diese Sache ist nicht mit halbem Herzen zu bewerkstelligen, weder vom Senat noch von der Industrie, die ihre Beteiligung an der Industrieausstellung alter Prägung zuletzt nur noch als eine lästige Pflicht betrachtet hat.

Es hat lange gedauert, bis aus der Schau der Industrie Westdeutschlands und Westberlins, die vor allem der ostdeutschen Bevölkerung westliche Leistungskraft und westlichen Lebensstandard demonstrieren sollte, wieder eine attraktive Ausstellung geworden ist. Die Industrieausstellung – aus politischen Gründen geboren – feiert hoffentlich eine wirtschaftliche Wiederauferstehung.

