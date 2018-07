Mit einem großen Ball feiert die American Chamber of Commerce in Germany am 26. April im Berliner Hilton-Hotel ihr 65jähriges Bestehen. Generalversammlungen hat sie ohnehin meist in Berlin veranstaltet. Denn hier sind die Vereinigten Staaten nicht nur durch Militär und Politik, sondern auch ökonomisch stark engagiert.

Die wirtschaftliche Repräsentanz reicht genausoweit zurück wie die Gründung der deutschamerikanischen Handelskammer, bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die Verbindungen des Deutschen Reiches zu den Vereinigten Staaten sind mit der zunehmenden Industrialisierung gewachsen. Später, in den dreißiger Jahren, kam die erzwungene Emigration hinzu, die manchen Berliner Unternehmer, nicht nur die jüdischen Glaubens, zum Amerikaner machte. Die Erbfolge oder die Verheiratung der Töchter der Betriebsinhaber brachte auch manches Unternehmensvermögen in US-Besitz. Dazu kamen, speziell nach dem Bau der Mauer, die Neugründungen amerikanischer Betriebsstätten in Berlin, und die Kapitalübernahmen im Zuge der internationalen Verflechtung.

Alles in allem waren „amerikanische“ Unternehmen 1967 mit einem Umsatz von 775,2 Millionen Mark zu rund 6,5 Prozent am Berliner Industrieumsatz beteiligt. Dazu kommen noch 11,9 Millionen Mark für Unternehmen, die zu mehr als 50 Prozent durch amerikanische Eigentümer beherrscht werden. Rund 30 amerikanische Industrieunternehmen produzieren in Berlin, 20 Dienstleistungsbetriebe sitzen dort und 60 Firmen unterhalten Verkaufs- und Vertriebsniederlassungen. Die Spanne der Erzeugnisse und Dienstleistungen ist sehr weit.

General Motors produziert Lagerschalen für die deutschen Opelwagen in Berlin, die Gillette-Roth-Büchner GmbH startet von ihrer Berliner Zentrale aus ihre Marktkampagnen für Rasierklingen und -apparate, IBM arbeitet ebenso in der Insel-Stadt wie die Standard Elektrik Lorenz AG und die National Cash Register Company mit großen Produktionskapazitäten. Kaiser Aluminium hat sich erst 1965 angesiedelt und inzwischen ein weiteres Grundstück für Erweiterungen erworben; Adrema-Maschinen sind ebenso in amerikanischer Hand wie die Werkzeugmaschinenfabrik von Stock & Co., die Fahrstühle von Flohr-Otis, die Kosmetika von Goedecke oder die Bechstein-Flügel.

Den wenigsten Westberlinern wird bewußt sein, daß der Urberliner Gaststättenbetrieb Aschinger einer Amerikanerin gehört, und wohl kaum einer der Männer, die mit Okasa etwas für ihre Aktivität tun, für „ein sinnvolleres Leben in dieser modernen Welt“, weiß, daß der Gewinn aus dem Verkauf des Stärkungsmittels einem US-Bürger zufließt. Die Zigarette „Reyno“ (Haus Neuerburg/Reynolds Tobacco Co.) ist letztlich amerikanisch und kommt aus Berlin, ebenso gilt dies für Hudson-Damenstrümpfe oder die Bekleidung der „Miß Petite America“. Rund 23 Neugründungen oder Erweiterungen von Niederlassungen gab es seit 1961, hauptsächlich im Dienstleistungsbereich. Die First National City Bank eröffnete nach dem Bau der Mauer in Berlin eine Filiale. Sie sieht bei einer Auflockerung der Blöcke in Europa sogar größere Chancen für das kommerzielle Bankgeschäft in Berlin.

Wie es mit den Investitionen weitergehen wird, das ist allerdings nach den Bemühungen der Regierung Johnson um eine Eindämmung der Direktinvestitionen amerikanischer Firmen im Ausland gegenwärtig eine offene Frage. Notfalls wird der europäische Kapitalmarkt in Anspruch genommen. Marktchancen werden sich die kühl rechnenden Manager amerikanischer Schule gewiß nicht entgehen lassen. Landwirtschaftsminister Höcherl ist es wichtig genug, vor der American Chamber of Commerce über die agrarwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den USA, einem Kernthema der Handelsbeziehungen, in Berlin zu referieren.

W. P.