Von Walter Hinderer

Schon der Name allein ist ein Gütezeichen deutscher Literatur, ein Geschenk der Nation an die Welt. „Dem Genie bücke sich die Kritik; auch mit seinen Fehlern gebührt ihmHochachtung: denn das feinste Urteil als solches steht unter dem Genie... die Tadelsucht, die bloß an Fehlern hängt und Federn ablieset, sie verrät eine kleinliche Seele.“

An diesen Imperativ Johann Gottfried Herders haben sich, so scheint es, in schöner Eintracht Literaturwissenschaft und Literaturkritik gehalten. Nichtsdestoweniger schrieb lange vor T. S. Eliot, schon am 20. Mai 1830, Ludwig Börne: „Nichts ist wunderlicher als die Art, wie man über Goethe spricht – ich sage die Art... Man behandelt ihn ernst und trocken als ein Corpus Juris. Man erzählt mit vieler Gelehrsamkeit die Geschichte seiner Entstehung und Bildung; man erklärt die dunklen Stellen; man sammelt die Parallelstellen; man ist ein Narr.“ Hier wird nicht um einen Goethe „von innen“ gebeten, sondern spitz formuliert: „Goethe hätte ein Herkules sein können, sein Vaterland von großem Unräte zu befreien; aber er holte sich bloß die goldenen Äpfel der Hesperiden, die er für sich behielt, und dann setzte er sich zu den Füßen der Omphale und blieb da sitzen.“

Die ästhetischen Maßstäbe werden hier offenbar bereits „zugunsten der Maßstäbe des Gebrauchswerts“ (Brecht) verrückt. Man mißtraut durchaus schon ein wenig dem Schönen und fragt, wie Gretchen nach Heinrichs Religion, nach der Leistung auf dem politisch-sozialen Feld.

Allerdings, literarische Ansichten sind ebenso dem zeitlichen Wandel ausgesetzt wie ihre Gegenstände. Oder neutral ausgedrückt: die Begegnung eines Zeitalters mit der Tradition ist immer auch eine Begegnung des Zeitalters mit sich selbst.

Hans Mayer transponiert dies im Nachwort zu dem von ihm edierten Sammelband

„Goethe im 20. Jahrhundert“ – Spiegelungen und Deutungen; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 441 S., 30 DM