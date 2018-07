Von François Bondy

Buenos Aires, im April

er erste Zeitungskiosk, an dem ich in Buenos Aires haltmachte, hatte Broschüren aushängen, deren Umschläge die Köpfe von Che Guevara, Perón und Eichmann zierten. Von „Che“ Guevara, dem Argentinier, der bereits der Geschichte und der Legende angehört, waren Aufsätze über Strategie gesammelt; außerdem ist ein Büchlein über ihn erschienen, das sich großer Nachfrage erfreut. In einer Zeitschrift wurden sowohl Guevara wie der im Madrilener Exil lebende Juan Perón als große Volkshelden gefeiert. Auch Eichmann war Gegenstand einer Ehrung: die ihm gewidmete Broschüre ist von argentinischen Nationalsozialisten verfaßt, gibt aber als Sitz der Redaktion Lausanne an.

Da hatte ich bereits einige der sonderbaren Widersprüche Argentiniens in der Hand: Guevara-Bücher sind Bestseller, aber die gemäßigte Cuba-freundliche Wochenzeitung „La Marcha“ aus Montevideo ist, wie zahlreiche andere Zeitschriften, verboten. Sie wird – da es offiziell keine Zensur gibt – vom Zoll aufgehalten.

Nur wenige Minuten später genoß ich weiteren Anschauungsunterricht. Auf der Calle Florida, die vom Autoverkehr ausgespart ist, standen junge, elegante Männer um ein Transparent, auf dem Ordnung, Familie und Tradition angepriesen wurden, und sie boten den Passanten ein Buch zum Kauf: es denunzierte den Präsidenten Chiles, Edoardo Frei, als Schrittmacher der Kommunisten und „Kerenski Lateinamerikas“. Obgleich hier alle Parteien aufgelöst sind und keine politische Zusammenkunft gestattet ist, erfreut sich diese Gruppe, so erfuhr ich später, der persönlichen Gunst des Polizeichefs der Hauptstadt.’

Nach diesem ersten Eindruck mochte es scheinen, als sei Argentinien der Nährboden jeder Art von Extremismus – oder mindestens Buenos Aires, die übervölkerte Hafen- und Hauptstadt, und als drohten hinter der gemäßigten Diktatur des Generals Onganía totalitäre Anwärter auf die Herrschaft. Aber im Lauf der folgenden Tage wirkte die praktische Koexistenz des prinzipiell Unvereinbaren auf mich als die eigentliche und recht verwirrende Erfahrung, die dieses Land bereit hält und die vor solchen Schlußfolgerungen abhalten muß. So koexistiert hier eine Diktatur mit einer oft heftig oppositionellen Presse, die gerade in diesen Tagen auch Gespräche mit dem putschverdächtigen und inhaftierten General Lopez veröffentlichte und Gerüchte, wie das einer neuen Abwertung, in Schlagzeilen bringt.