Lautlose Evolutionen werden das Bild unseres Daseins in den nächsten Jahrzehnten stärker umformen, als es früher durch manche gewaltsame Revolution geschah. Welche Wandlungen allein die ebenso stete wie selbstverständliche Zunahme der industriellen Produktivität auslöst, macht folgende Berechnung amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler anschaulich: Wenn die Amerikaner sich entscheiden würden, den gesamten Produktivitätszuwachs auf mehr Freizeit zu verwenden, könnte die Arbeitswoche bis 1985 auf 22 Stunden verkürzt werden oder sie brauchten statt dessen nur noch 27 Wochen im Jahr zu arbeiten. Sie könnten bei gleichem Lohn und Konsum und unveränderter Arbeitszeit pro Woche auch mit 38 Jahren in den Ruhestand gehen. Wenn vielleicht auch nicht im gleichen Tempo, so wird die Entwicklung in der Bundesrepublik doch wohl ähnlich verlaufen.

In der gleichen Prognose der amerikanischen National Commission on Technology, Automation, and Economic Progress wird über den Wandel unseres gesellschaftlichen Lebens noch vor dem Ende unseres Jahrhunderts gesagt: „Dichte und soziale Komplexität der zukünftigen städtischen Umwelt werden alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.“ Um 1900 lebten gut die Hälfte aller Amerikaner noch in ländlichen Gebieten. Heute sind fast dreiviertel Stadtbewohner. Und für die nächsten zehn Jahre wird den Vorstädten der größte Bevölkerungszuwachs prophezeit.

In der Bundesrepublik leben heute erst reichlich die Hälfte aller Einwohner in den Stadtregionen. Aber der Trend verläuft in der gleichen Richtung wie in den USA. Von 1950 bis 1960 erhöhte sich die westdeutsche Bevölkerung der Stadtregionen um 8,7 auf 30,3 Millionen. Bis 1975 wird für die städtische Bevölkerung ein weiteres Anwachsen auf 35 Millionen Menschen vorhergesagt. Dann würden etwa 57 Prozent der Bevölkerung in den dichtbesiedelten städtischen Regionen leben. Deshalb ist die Sorge vieler Großstädte begründet, die fürchten, daß ihre finanziellen Mittel nicht ausreichen werden, um diesen Ansturm zu bewältigen.

Die Experten der von Präsident Johnson Ende 1964 berufenen Regierungskommission, deren Abschlußbericht in deutscher Übersetzung vorliegt („Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Fortschritts in den USA“ – Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen), sehen die Bildung von Großräumen voraus, die über die Grenzen bestehender Staaten und Gemeinden hinwegreichen. Sie werden weiträumige Entscheidungen in der Verkehrsplanung, im Gewässerschutz, bei der Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten und vielen anderen Aufgaben notwendig machen. „Mit den sich vom Zentrum nach allen Seiten hin ausbreitenden Vorstädten wachsen die bewohnten Gebiete ineinander und bilden eine neue soziale und wirtschaftliche Einheit – die ‚Megalopolis‘.“

Experimentiert wird deshalb auf diesem Gebiet gegenwärtig in der Bundesrepublik mit der Bildung eines Großraum-Verbandes Hannover. Zahlreiche Randgemeinden der niedersächsischen Metropole wachsen seit Jahren kräftiger als die Halbmillionenstadt. Durch eine gemeinsame Planung des Verkehrs, der Bebauung und der wirtschaftlichen Entfaltung bemüht man sich, ein Gebiet mit rund einer Million Menschen schon in seinem Entwicklungsprozeß zu gestalten. Das geschieht nicht auf dem einfachen Verwaltungsweg der Eingemeindung, sondern durch Kooperation vieler Gemeinden, deren Selbständigkeit zwar eingeengt, aber doch nicht aufgehoben wird.

Die amerikanische Untersuchung stellt einen der umfassendsten Versuche der jüngsten Zeit dar, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes zu analysieren und Folgerungen für die Zukunft zu ziehen. Die empfohlene Therapie ist in vielen Einzelheiten zwar speziell auf nordamerikanische Verhältnisse zugeschnitten; die wesentlichen Trends sind jedoch für alle hochindustrialisierten Länder von Bedeutung.

Amerikas größtes Problem der nächsten zehn Jahre ist die Sorge vor einer gefährlichen Arbeitslosigkeit. Bis 1975 müssen in den USA für 18 Millionen Menschen neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Zahl der erwerbstätigen Amerikaner wird von 1964 bis 1975 im Jahresdurchschnitt um beinahe 1,7 Millionen zunehmen. Hinter dem Gespenst einer großen Arbeitslosigkeit steht die Sorge vor wachsenden sozialen Spannungen; denn eine noch zunehmende Arbeitslosigkeit würde vornehmlich die farbige Bevölkerung und die jungen Menschen treffen. Die Kommission meint: „Wenn 1975 alle Berufe die gleiche altersmäßige Zusammensetzung wie 1964 haben, dürften die Beschäftigungsmöglichkeiten für jüngere Arbeitskräfte (im Alter von 14 bis 24 Jahren) zahlenmäßig erheblich geringer sein als die Zahl der Arbeitsuchenden dieser Gruppe. Das derzeitige unbefriedigende Verhältnis zwischen jugendlicher Arbeitslosigkeit und Gesamtarbeitslosigkeit dürfte sich noch verschlechtern, wenn sich nicht die Struktur der Arbeitskraftnutzung ändert.“