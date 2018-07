Inhalt Seite 1 — Auch ein Funke Glück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einmal mehr, zwischen Koffern und Fahrplänen, drängt sich mir mein Minimum an Welterfahrung auf: Das bin ich leibhaftig, ich, ein wandelndes Stück dieser Erde, zweibeinig, keineswegs zeitlos, ich, mir am nächsten und doch so unvertraut, daß es zum verwundern ist. Sicherlich bin ich unwichtig für jenes Ganze, das man das größere nennt. Nicht nur, was Reisen anbetrifft, stelle ich fest: Ich bin mir ziemlich unerklärlich.

Schon innerhalb meiner vier Wände kenne ich mich in mir nicht aus, wieviel mehr bin ich mein eigener Kolumbus – unterwegs nach Das-warnoch-nie-da. Als Reisender, ohne Zweifel, bin ich neugierig, doch ich meine nicht vorwiegend geographische Orte, die ergeben sich eher nebenbei. Den Globus drehe ich rasch, bis die Kontinente verschwinden. Waren eben die Ziele noch greifbar zwischen Memmingen und Maastricht, Tripolis und Tunis, verschwimmt nun Europa, Fliehkräfte zerstreuen afrikanische Umrisse, Australien verliert sich zwischen Horizonten aus Blau. Illusion unter der Stehlampe: die pulsierende Weltkugel; da kratzt der linke Daumennagel am Golfstrom, während die Fingerkuppe der Rechten den Fidschi-Inseln neuen Schwung verleiht. Astronautenlook.

So viel ist mir klar geworden: Nicht die Ankunft ist das vordringliche Ziel meines Reisens, vielmehr die Strecke als Test. Wenn der Pilot die Landeklappen ausfährt über Dakar oder Rio, lege ich die Entfernung zurück zwischen mir und mir. Als ich einmal in Caracas landete, war es, als käme ich gleichzeitig auf einem anderen Flugplatz an. Silhouetten anderer Wolkenkratzer schwenkten hinter dem Taxifenster mit. Immer läuft eine Rollbahn durch die Fata Morgana. Jede Reise, die einen packt, ist eine Fahrt durchs Überall.

Warum konventionell herniedergehen an gar so konkreten Punkten? Gewiß, man hat sich gewöhnt, anzukommen bei Pyramiden und Mahlströmen, Mäandern und Papageienküsten. Doch meint man das alles so wörtlich wie die Druckerschwärze der Kursbücher? Während ich hospitiere an längst vermessenen Gestaden, bin ich auf Unermeßbares aus. Ich: ein homo sapiens mobilis?

Vorsicht mit dem Ankommen. Das macht die Welt allzu deutlich, zumindest für Scheinmomente. Warum so viel Weiß auf den Airports? Die Taschentücher signalisieren noch einmal das Handgreifliche aller Abschiede. Dann aber wird es Zeit für das Inkognito. Reisen macht vieldeutig, man legt sich wechselnde Rollen zu, probt dies und jenes. Chamäleontrieb. Bald entdeckt man es wieder, das Spiel mit Lokalitäten: Bin ich etwa in London, besuche ich nicht nur den Piccadilly Circus, sondern gewiß auch die hübschesten Einfälle jenes Psychedely Circus, der heiß in Mode ist.

Unter den Möglichkeiten des Reisens gefällt mir hartnäckig jene am besten, die voraussetzt, daß man sich allein fortbewegt. Beschämend ist die Gewißheit des berichterstattenden Travellers: Seine Erlebnisse, sollen sie Abenteuer nicht ausschließen, müssen den Anhang entbehren. Urlaube mit dem Clan stehen auf einem anderen Blatt. Ist der Reisende versorgt mit Ernährerpflichten, packt er gewöhnlich das schlechte Gewissen zum Übergepäck. Aber wie sollte er reden mit der Fremde, wie in Kontakt kommen mit Unscheinbarem, wenn das Vertraute ihm folgte? Da heißt es, losfliegen von Irrtümern, sich abstoßen von fraglich gewordenen Standorten. Reisen bedeutet, sich in Frage stellen. Jedes Vorurteil wäre ein Sandsack, den läßt man besser zurück.

Will ich herausfinden, warum ich reise, muß ich mir eingestehen, weswegen es nicht geschieht. Durchstreichen kann ich Verschiedenes. Da ist allerlei zu annullieren. Sehenswürdigkeiten, das gestehe ich, interessieren mich allgemein nicht über die Maßen. Ein Stern im Baedeker ist für mich eher ein Schreckschuß. Ich mache mir lieber meinen eigenen Reisehimmel, bevölkere ihn mit Gestirnen des Zufalls oder der plötzlichen Eingebung, gehe der Nase nach. Wahrhaftig, manchmal bilde ich mir ein, ich erreiche auch führerlos die eine oder andere Oase. Ich gebe nicht allzuviel auf Wegweiser.