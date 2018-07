Inhalt Seite 1 — Bernstein findet Gold im "Rosenkavalier" Seite 2 Auf einer Seite lesen

s gab vor dem "Rosenkavalier", dessen Wiener Ostersamstag Premiere Leonard Bernstein einstudiert hatte und auf den die Musikwelt nach Bernsteins grandioser Wiener "FalstafPInterpretation gespannt war wie auf kaum, ein anderes Musikereignis m diesem Frühling unseres Opernvergnügens, mindestens vier große Zweifel. Würde Leonard Bernstein, der noch nie den "Rosenkavalier" dirigiert hat, trotz seiner immensen Musikalität und seiner unanfechtbaren Werkkenntnis dieses wienerische Festspiel ohne jede Routine bewältigen können? Müßte nicht gerade in einer übermäßig ehrgeizigen Aufführung die Diskrepanz zwischen der oft schon angefochtenen "Rosenkavalier"Musik, von deren Sacharin Gehalt beispielsweise Adornos "Philosophie der Neuen Musik" spricht, und Hofmannsthals die ständische Ordnung feiernden Textfeinsinn besonders deutlich hervortreten, wie es so oft in jenen "Rosenkavalier"Aufführungen geht, denen der unerzwingbare Zauber fehlt? Würde nicht Otto Schenk, der glänzende, gesedschaftskritisch aufgelegte Horvath Regisseur, Hofmannsthals in die Vergangenheit zurückprojiziertes, verträumtes Phantasie Wien unbilligbitter zu entlarven versuchen? Und bestand nicht die Gefahr, daß die wienerische Anti Karajanus Conolanus Hystene den Leonard Bernstein um jeden Preis — indem man klampfhaft Augen und Ohren verschließt — zu euer Art Gegenfeldherrn, zu einem Musik Aufidius würde steigern wollen? Mußten nicht allzu hohe Anforderungen an den 49jährigen amerikanischen Dirigenten dazu führen, daß man plötzlich doch bemerkt, inwiefern er eben kein Opern Karajan ist und ihn um so enttäuschter verdammt? Solche Sorgen machten sich nicht nur die Eingeweihten (wobei erschwerend hinzukommt, daß man in Wien kaum "Rosenkavalier" Uneingeweihte findet. Um ein paar Ecken ist da jeder entweder mit den adligen Heroen des Stückes oder zumindest mit den Fanmals oder doch wenigstens mit Hofmannsthal verwandt). Die Aufführung, zweifellos zumindest vom Orchester und von Christa Ludwigs Marschallin her die fesselndste "Rosenkavalier" Darbietung der Gegenwart, machte alle diese Zweifel mit einem interpretatorischen Elan und einer Noblesse des Herzens zunichte, über die selbst diejenigen überrascht waren, die nach Bernsteins "Falstaff" bereits Äußerstes erwarteten. Selten sah und hörte man einen Dirigenten so "arbeiten". Jedes Viertel, jeden Auftakt, jede Überleitung, jede echte oder scheinbare Polyphonie ausdirigierend und ausmodellierend, begriff Bernstein die Strausssche Partitur im Geiste Gustav Mahlers. Und das Wunder geschah: die Partitur hielt diesen Anspruch, vor allem im ersten Akt, aus.

Vielleicht gibt es einige wienerische Selbstverständlichkeiten, die sogar jeder zweitklassige österreichische Kapellmeister ungezwungener herausbringt. Aber was über diese Selbstverständlichkeiten hinausreicht, was die Partitur zu einem späten, ungemein geistvollen, zugleich populären und dekadenten Stück des Jahres, 1911 macht , brachte Bernstein mit klarste Besciiwin : tnete föie Dirigenten, die uns dieses Stück manchmal als einen süßlichen, für ein Lustspiel allzu massiven, dicken und zeitraubenden Melodienbrei vorführen, hätten diesem genialischen Amerikaner in Wien zu Füßen sitzen müssen; die Kulturkritiker, die Richard Strauss Wurschtigkeit so bereitwillig mit Hofmannsthals Nuancen vergleichen, hätten hören sollen, wie Bernstein aus den zahllosen harmonischen Abwandlungen allzu geläufiger Leitmotive Farben und Finsternisse herauszubringen weiß, von denen sich Hofmannsthals letztlich doch recht menschenfreundlicher, optimistischer Text samt allen elegischen Einlagen kaum etwas träumen läßt.

So, wie Bernstein die Musik des "RosenKavalier" versteht, ist sie nicht nur RokokostilExcercitium mit Walzereinlagen (Strauss hat dem Wiener Walzer des 19. Jahrhunderts in diesem Stück, das ja bereits 1740 spielen soll, eine dramaturgische, bewußt anachronistische Funktion verliehen) Über allem liegt auch der fahle Hautgout, die ahnungsvolle Zerrissenheit des Spätwerkes und der Endzeit. Dirigiert Bernstein den "Rosenkavalier", dann weiß die Musik, daß sie eine Vergangenheit erträumt, die nie wirklich so war, die — wie in Mahlers WunderhornSymphonien — immer nur vorgibt, es sei so gewesen. Ein goldenes Wiener Zeitalter wird hergestellt. Die Aura des Traums und des Abschieds durchdringt alles.

seits mitbrachten, und schließlich daraus, daß eine Christa Ludwig (Marschallin) sowie, in einigem Aastand, Gwyneth Jones (Oktavian), Reri Grist (Sophie), ein Walter Berry (Ochs von Lerchenau), Erich Kunz (Fanmal), die musikalische und dramatische Ganzheit ihrer Partien selbst dann herzustellen wissen, wenn das Orchester nicht nur dient, verdoppelt, unterstützt, sondern kontrasterende, ungewohnte eigene Wege geht. Der "Hosenkavalier" zielt nicht auf Kammerbesetzung, sondern auf ein großes, symphonisches Orchester. Unter Bernsteins Stab werden die Zusammenhänge mit Straussens frühen Tondichtungen erfrischend deutlich.

Nach ein paar Takten Ouvertüre war klar, daß ein großer Abend bevorstand. Bernstein befeuerte alles, aber er ließ nichts laufen. Die Kraft, mit der er Strauss Modulationen und Schlußwendungen so zu beleben wußte, daß sie einerseits noch als ruhiger Ausklang der Phrase erschienen und andererseits doch wieder eine neue musikaliche Gestalt vorbereiteten, war zwingend. : iSträuss "Roserikavalier" Partitur ist gewiß verglichen mit "Figaro", "Fidelio" oder "Tristan", keine ganz große Musik. Strauss selbst hätte das ab erster zugestanden. Bernstein, dem ja offenbar die große Klassik auch nicht so liegt wie die Musix aus der zweiten Hälfte des 19 und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, kommt Straussens Aber Leonard Bernsteins Interpretation wäre eine langweilige, die Partitur höchstens irgendwie originalitätssüchtig mal "ganz anders" vorführende Demonstration gewesen, wenn man die Wiener Aufführung so verstehen müßte, als sei da eine Kunstabsicht stur m die Musiktat umgesetzt worden. Die musikalische Essenz ergab sich vielmehr aus tausend Einzelheiten: Aus Bernsteins grandioser, temperamentvoller Wachheit, aus dem Umstand, daß die ihrem Chef am Schluß dankbar und stehend applaudierenden Wiener Philharmoniker das Traditionsmoment ja ihrerrelativer Schwäche mit dem Respekt und dem Temperament des produktiven Künstlers entgegen. Aber der West Side Story Komponist Bernstein verwandelt den "Rosenkavalier" gerade nicht in ein Musical vom Flowerboy. Er macht das geschmacklose Witzwort vom Sklerosenkavalier vergessen.

Die Fülle der Übergänge und Spannungen ermöglicht es ihm, während ruhiger Episoden entspannt auszuharren. So nimmt er beispielsweise beim A dur Frühstücks Menuett kein allzu flottes Tempo, sondern die Musik klingt graziösbehaglich. Wer trinkt seine Schokolade schon in Allegro Hast? Daß die um die Feldmarschallin kreisenden Melodien manchmal von drohenden Pauken entstellt, manchmal von Kontrapunkten und Synkopen bedrängt werden, also gerade nicht als stets wiederkehrende, identische Melodien wichtig sind, sondern im Hinblick auf ihre jeweiligen Schicksale: man hat es in Wien gehört, und dem oft so langweilig heruntergespielten Richard Strauss manchen ungerechten Vorwurf abgebeten Bernstein selbst mag es als komisch empfunden haben, daß er den Wiener Philharmonikern Eingehendes über die Interpretation von Wiener Walzern zu erklären sich vermaß. Doch nicht nur die Vorbereitung des "Rosenkavalier" Walzers gelang so, als stehe mindestens ein Wahlthema bevor, sondern Bernstein putzte die Walzer blank. Entweder er rückte erstes und zweites Viertel um eine alles bedeutende Winzigkeit aneinander und verstand das dritte nicht nur als unbetonten Taktteil, sondern fast wie einen Auftakt. Beschrieben klingt das kompliziert, hört sich aber gut an! Oder er nahm dem Walzer alles Auftrumpfende, indem er den betonten ersten Schlag nur im Hörbewußtsein erscheinen ließ, um dann den zweiten und dritten zu betonen. Was die Berliner Philharmoniker in Salzburg mit ihrem für sie ungewohnten Wagner Opernspiel vorführten, erlebte man nun unter Bernstein in Wien wieder: Routine ist etwas Fabelhaftes, wo ausgebügelt, wo Schwächen überspielt, wo Zufälligkeiten neutralisiert, wo Opernalltagsmensdilichkeiten beseitigt werden müssen. Doch wenns aufs Ganze geht, dann ist der frische, unbefangene, genialische Zugriff immer noch mehr wert als traditionelles Mittelmaß.

Nur einmal, beim möglichst schnellen Vorspiel zum dritten Akt leistete Bernstein sich eine drollige Manier: Er ließ die Philharmoniker so rasch wie möglich spielen und hörte unbewegt zu. Christa Ludwig sang ihre Marschallin so, daß man den Oktavian im ersten Akt, wenn er sie Habt, besser verstand als im dritten, wo er sie verläßt. Otto Schenk hatte Frau Ludwig, Eros sei Dank, anfangs in entzückendem Negligee ins Bett gelegt, um das sich hier alles dreht. Sie war keine feierliche große Dame, sondern ein zwar nicht mehr teenagerhaftes, aber doch süßes Wiener Mädel aus besten Kreisen. Keine Intellektuelle, die hauptsächlich über Vergänglichkeit sinn:ert, sondern eine ihrer Wirkung sehr sichere, blutjung wirkende Frau. Naiv davon überzeugt, d:iß alle Welt — vom gelähmten Onkel Greifenkiau bis zum Herrn von Faninal — selig sein rruß über ihre huldvolle Gegenwart, was Geogiaphie betrifft nahezu dumm, dafür in Ehebruchsachen von gestern, heute und morgen um so gescheiter: so war die Figur wienerisch und leibhaftig.