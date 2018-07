Von Egon Kaskeline

Paris, im April

Die Franzosen mögen sich langweilen, wie es Vianson-Ponté in einem viel beachteten Artikel in Le Monde versichert, sie sind aber trotzdem in ihrer Mehrzahl mit dem heutigen Regime zufrieden. Der Popularitätsaufschwung de Gaulles, der sich in den letzten Meinungsumfragungen widerspiegelt, ist vielen überraschend gekommen. Danach billigten 61 Prozent aller Befragten die Gesamtpolitik des Generals, darunter 56 Prozent seine hart umstrittene Außenpolitik. Die Zustimmung der Franzosen ist allerdings nicht unbegrenzt, denn nur 35 Prozent sind von seiner Gold- und Währungspolitik befriedigt.

Noch bemerkenswerter ist, daß die wieder steigende Beliebtheit des französischen Staatspräsidenten auch auf seinen engsten Mitarbeiter, Ministerpräsidenten Pompidou, abgefärbt hat. Bei der Frage nach dem wünschenswerten Nachfolger für de Gaulle fielen 53 Prozent der Stimmen Pompidou, dagegen nur 47 Prozent dem Führer der Linken, Mitterrand, zu. Trotz innerer Schwächen hat das de-Gaulle-Regime also feste Wurzeln im Lande und behauptet sich gegen die Angriffe der vereinigten Linksparteien.

Zwei Gründe sind in erster Linie für den neuen Trend zugunsten der Fünften Republik bestimmend gewesen. Die Mehrzahl der Franzosen sieht in der jüngsten internationalen Entwicklung eine Bestätigung und Rechtfertigung für de Gaulles außenpolitischen Alleingang. Der zweite Grund für die Stärke des Regimes ist, daß die französischen Oppositionsparteien es bisher nicht verstanden haben, ein politisches und wirtschaftliches Programm zu entwickeln, das dem französischen Mittelstand, also der Mehrheit der Bevölkerung, Vertrauen einflößt. Die Hypothek, die auf der französischen Innenpolitik seit Jahrzehnten lastet und die die demokratische Ablösung der herrschenden Gruppe so erschwert, ist die Notwendigkeit der Opposition, mit den Kommunisten ein Bündnis einzugehen. Abgesehen davon, daß dieses Bündnis die gesamte Linke in den Augen vieler Franzosen verdächtig macht, die Gegensätze zwischen den Parteien verhindern auch die Formulierung eines überzeugenden Programms.

Die kommunistische Partei hat einen hervorragenden Parteiapparat aufgebaut; sie ist die einzige wirklich modern organisierte Partei Frankreichs. Aber ihre im ganzen recht mittelmäßigen Führer haben sich bisher nicht – wie es den Italienern oder Rumänen, und jetzt den Tschechen gelungen ist – von der Moskauer Bevormundung gelöst. Ihr Parteiprogramm stammt noch aus den dreißiger Jahren und nimmt die moderne Entwicklung, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, nicht zur Kenntnis. Die neue französische „Volksfront“ steht und fällt aber mit der Unterstützung der linken Extremisten. Die viel weitsichtigeren Technologen der gemäßigten Linken müssen daher gute Miene zum bösen Spiel machen und ein Programm unterschreiben, das sie in Wahrheit mißbilligen.

Das ist die Ursache für die Unfähigkeit der französischen Linksparteien, mit einem wirklich befriedigenden Wirtschafts- und Sozialprogramm an die Öffentlichkeit zu treten. Man ist im Grunde auch jetzt über ein reines Wahlbündnis mit den Kommunisten nicht hinausgekommen. Einig ist man sich im Grunde nur in dem Wunsch, de Gaulle zu stürzen.