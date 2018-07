Kurt Georg Kiesinger, Bundeskanzler: Er appellierte an die Studenten, den radikalen Rädelsführern die Gefolgschaft zu versagen. Es sei sonst zu befürchten daß sich gefährliche Gegenaktionen in der Bevölkerung entwickeln. „Ein. kleine, aber militante linksextremistische Gruppe“ habe sich offen die Zerstörung der parlamentarischen Demokratie zum Ziel gesetzt. Die.staatlichen Reaktionen darauf seien bisher „bewußt zurückhaltend“ gewesen, „um unnötige Opfer zu vermeiden“. Sie würden jedoch verstärkt, falls sich diese Gruppen nicht auf dem Boden des Rechts zurückbegeben sollten.

Ernst Benda, Bundesinnenminister: „Sollten sich die polizeilichen Mittel als nicht ausreichend erweisen, könnte eine Situation entstehen, in der die freiheitlich gesinnte Bevölkerung zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung aufgerufen werden muß.“

Gustav Heinemann, Bundesjustizminister: Alle hätten sich zu fragen, was sie in der Vergangenheit vielleicht dazu beigetragen haben könnten, daß ein Antikommunismus sich bis zum Mordanschlag und daß Demonstranten sich in Gewalttaten der Verwüstung bis zur Brandstiftung verloren haben. Habe die ältere Generation nicht den Kontakt zu Teilen der Jugend verloren? „Nichts ist so sehr geboten wie Selbstbeherrschung.“

Alfred Nau, Präsidiumsmitglied der SPD: „Die SPD verurteilt aufs schärfste sowohl das Attentat auf Rudi Dutschke als auch die schweren terroristischen Ausschreitungen gegen Zeitungen und Druckereien.“

Franz Josef Strauß, Vorsitzender der CSU: „Es ist geradezu grotesk, daß die, die angeblich gegen Nazismus, Rassismus und Faschismus kämpfen, sich gegenüber den Springer-Zeitungen genau der gleichen Methoden bedienen, mit denen seinerzeit Elemente wie Julius Streicher gegen die Juden gehetzt haben.“

Wolfgang Mischnick, FDP-Fraktionsvorsitzender: „Wer Terror als Mittel der politischen Auseinandersetzung benutzt, setzt sich selbst ins Unrecht. Das sollten auch diejenigen einsehen, die gute Absichten haben mögen, sich aber mit Gewaltanwendung selber isolieren.“

Ludwig Rosenberg, Vorsitzender des DGB: Er äußerte seinen Abscheu gegen jede Gewalttat. Wer glaube, durch Ausschreitungen dem Recht und der Freiheit dienen zu können, erweise seiner Sache einen schlechten Dienst.