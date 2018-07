Ich also bin der Leiter für Kultur und Unterhaltung im Dritten Fernsehprogramm des WDR und heiße Falkenberg“, so stellte er sich nach telephonischer Ankündigung an meiner Wohnungstür vor, schüttelte zaghaft meine Hand und schaute mich mit lieben blauen Augen an.

Es war das erste Mal, daß ich einem Leiter für Kultur einschließlich Unterhaltung einer reichen deutschen Fernsehanstalt persönlich begegnete. Daher vergaß ich auch ganz, meinen Gast zu bitten, die Schuhe auszuziehen.

„Die Sache ist so: Wir haben einen siebenteiligen Fernsehfilm aus Japan gekauft. Keiner bei uns hat ihn bisher gesehen, aber er soll sehr gut sein. Eine Verfilmung des altjapanischen Liebesromans von der Geschichte des Prinzen Genji. Der Roman ist Ihnen doch sicher bekannt?“

Ich nickte und war sorgsam darauf bedacht, daß Herr Doktor Falkenberg nicht mit Schuhen auf meine Tatami-Matten trat.

Er strich sich sein Haar zurück, das gar nicht nach vorne gefallen war, und sprach weiter: „Wir möchten Sie fragen, ob Sie zu jedem der sieben Filmteile Einleitungen über den kulturhistorischen Hintergrund dieses Romans für die deutschen Zuschauer machen könnten.“

Leider gibt es in meinem japanischen Zimmer keine Sitzgelegenheiten außer auf den Tatami-Matten. Ich überlegte, ob ich ihn mit Schuhen...? Aber nein ...

„Vielleicht können wir zusammen zum Essen gehen“, Doktor Falkenberg strich sich wieder durchs volle Haar, „dort können wir dann alles weitere besprechen.“