Griechenland, in Deutschland seit Jahrhunderten in Mode wie nirgendwo sonst auf der Welt, allerdings mehr als Domäne der Philosophen, Altertumsforscher und Touristen, ist nach dem Obristenputsch vom 21. April 1967 aus dem Feuilleton und den Reisebeilagen in den politischen Teil der Zeitungen geraten. Doch mangelt es noch an sachlicher Information. Zum Verständnis der sozio-ökonomischen und politischen Zusammenhänge dieses Putsches – des „ersten europäischen Putsches von rechts“ seit 1945 – sind zwei Publikationen grundlegend:

Jean Meynaud (Mitarbeiter P. Merlopoulos/G. Notaras): „Les forces politiques en Grèce“; Etudes de science politique 10; Montreal 1965, 530 Seiten

ders.: „Rapport sur l’abolition de la democratie en Grèce“; Etudes de science politique; Montreal 1967; 127 Seiten

Meynaud und seinen Mitarbeitern – Notaras wurde beim Putsch verhaftet – ist mit dem ersten Buch nicht nur die beste Analyse der Situation Griechenlands für die Periode 1946/64 gelungen, sondern auch eine beispielhafte Verkoppelung empirischer Untersuchungen und prägnanter theoretischer Interpretationen. Sie untersuchen auf Grund einer breiten Materialbasis die geschichtliche Entwicklung, die Wahlsysteme, die Ergebnisse von neun Nachkriegswahlen und ihren Einfluß auf die Parteienentwicklung, die Struktur und Programmatik der vier 1964 existierenden Parteien, den Einfluß der außerparlamentarischen Kräfte (Kirche, Monarchie, Armee), der ökonomischen Pressure-Groups und ausländischer Mächte (Amerika!).

Ein Indiz für die analytische Schärfe des Autors ist folgende, 1964 geschriebene Prognose: „Die einzige Perspektive, die ernsthaft in Betracht gezogen werden muß, ... besteht in der Frage, welche Position die Armee gegenüber einer Regierung einnähme, die von dem Wähler das Mandat bekommen hätte, gewisse Punkte eines fortschrittlichen Programms durchzuführen... In dieser Hinsicht ist es legitim, die Hypothese aufzustellen, daß die wichtigste Rolle der Armee, wichtiger als ihre Teilnahme an Wahlmanipulationen, darin besteht, eine Bremse für jede Politik fortschrittlicher Herkunft zu sein.“ Die als Ergänzung zum ersten Buch gedachte Broschüre schildert die Ereignisse vom Herbst 1964 bis zum September 1967 und interpretiert die brutale Politik der Junta als Fortsetzung der autoritären Politik des Palastes. Beide hatten das Ziel, die politische Modernisierung Griechenlands zu blockieren und die privilegierten Schichten und das ausländische Kapital zu protegieren. Die unter Papandreou eingeleitete Demokratisierung (Abbau des Polizeistaates, Reformen in der Kulturpolitik) wurde gestoppt; der König war der Hauptverantwortliche für die Zerstörung des parlamentarischen Systems. Als sich seine Manöver als ungeeignet erwiesen, den wachsenden Druck von unten zu kanalisieren, traten die Obristen auf den Plan, deren Regime Meynaud als Prätorianerherrschaft charakterisiert. Aufschlußreich für die Motive der Putschisten (Karrierismus des mittleren Offizierskorps, Verachtung der als korrupt angesehenen zivilen Welt) ist Meynauds Analyse der Stellung der Armee im politischen Leben Griechenlands (Staat im Staat).

„Von der extremen Rechten bis zur extremen Linken weiß jeder, daß das fundamentale Problem Griechenlands seine ökonomische und soziale Entwicklung ist“, konstatiert der „Le Monde“-Korrespondent Marceau: