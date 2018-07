Eine Untersuchung der sowjetischen Interessenlage in Deutschland

Von Rainer Barzel

Es wäre ein großer Irrtum zu glauben, Moskau habe mit der Gründung der „DDR“ im Jahre 1949 die Westgrenze seiner Hemisphäre abschließend festlegen wollen. Stalin sah sich angesichts der wachsenden westlichen Einigkeit, zu welcher der Umsturz in Prag nicht wenig beigetragen hatte, gezwungen, das Ziel einer vollkommenen Beherrschung ganz Europas durch Kontrolle über ganz Deutschland einstweilen zurückzustecken und durch eine Phase der Konsolidierung des Erreichten eine bessere Ausgangsbasis für künftige Vorstöße zu schaffen.

Wie recht er hatte, die sowjetischen Positionen in Mitteldeutschland als keineswegs gesichert anzusehen, bewiesen die fünfziger Jahre. Die Errichtung der „Diktatur des Proletariats“ in Gestalt des SED-Zwangsregimes, das Programm des „Aufbaus des Sozialismus“ von 1952 stieß auf den beharrlichen Widerstand der 17 Millionen Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone. Jahr für Jahr flohen Hunderttausende in den freien Teil Deutschlands. „Abstimmung mit den Füßen“ ist das genannt worden. Kurz nach dem Tode Stalins kam es zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Nur mit Hilfe sowjetischer Besatzungstruppen konnte er niedergeschlagen werden. Die Parole dieses Aufstandes wehrloser Menschen gegen Entrechtung und Unterdrückung lautete: Freie Wahlen.

Hatte aber, so meinen viele bei Diskussionen in unserem Lande, nicht Moskau selbst in jenem inzwischen geradezu legendären Angebot Stalins vom März 1952 freie Wahlen angeboten? Noch heute dient diese Sowjetnote manchem als Argument zum Beweis dafür, daß Moskau keineswegs die Absicherung seiner mitteleuropäischen Position an der Elbe im Sinne gehabt habe, sondern vielmehr die Wiedervereinigung Deutschlands einzuräumen bereit gewesen sei.

In allen sowjetischen Noten dieser Zeit und in allen Kommentaren wurde erklärt, daß Gesamtdeutschland ein „einheitlicher, friedliebender, demokratischer Staat“ sein müsse. Mit diesem Begriff bezeichnet Moskau eine Volksdemokratie nach kommunistischem Muster. Die Moskauer nennen die deutsche Politik revanchistisch. Nach Ziffer 5 dieser Note wären mithin Parteien, welche zum Beispiel unsere gegenwärtige Ostpolitik unterstützen, zu verbieten. Diese Note bot ein Gesamtdeutschland unter kommunistischem Vorzeichen an. So urteilten auch damals die Verantwortlichen in Regierung und Opposition wie die Alliierten.

Wie war die politische Landschaft zur Zeit dieser Note? Gab es Tatsachen oder Tendenzen und Vorgänge, die etwa als ernster Hintergrund für den Willen der Moskauer, die deutsche Einheit zuzulassen, gesehen und gewürdigt werden konnten?