Die SED-Führung hat die Unruhen in Westberlin als Vorwand für eine weitere Einschränkung des Reiseverkehrs in die ehemalige Reichshauptstadt benutzt. Seit Ostersonnabend ist eine Verordnung in Kraft, die allen Bundesministern und den leitenden Beamten der Bundesregierung „bis auf weiteres“ die Durchreise durch die DDR nach Westberlin untersagt.

Es ist die zweite Transitsperre, die Ostberlin innerhalb von vier Wochen verhängte. Am 10. März war Mitgliedern der NPD und allen Westdeutschen und Westberlinern, die sich im „neonazistischen Sinne“ betätigen, die Durchreise durch die DDR verboten worden. Während sich dieses Verdikt bereits in Einzelfällen auswirkte, hat die neue Sperrmaßnahme vorerst kaum praktische Bedeutung: Die Minister und ihre leitenden Beamten pflegten schon bisher mit dem Flugzeug nach Berlin zu reisen. Für den Luftverkehr ist allein die alliierte Flugsicherungszentrale verantwortlich.

In seiner Begründung berief sich DDR-Innenminister Dickel auf einen „provokatorischen Eingriff“ von Bundesinnenminister Benda in die „inneren Angelegenheiten der selbständigen politischen Einheit Westberlins“. Die Bundesregierung habe ihren Notstandsexperten nach Berlin geschickt, um „die Polizeiaktionen gegen die demokratischen Kräfte der Westberliner Bevölkerung zu veranlassen und ‚zu steuern‘“.

Der gebürtige Berliner Benda war in seine Heimatstadt gereist, um dort mit seiner Familie die Osterfeiertage zu verbringen. Regierungssprecher Ahlers erklärte freilich nach Ausbruch der Studentenunruhen, der Minister halte in Berlin engen Kontakt mit dem Regierenden Bürgermeister Schütz. Benda kehrte am Ostersonnabend zu Beratungen nach Bonn zurück, um dann am Sonntag für zwei weitere Tage nach Berlin zu fliegen.

In einer ersten Stellungnahme sprach das US-Außenministerium am Montagabend der DDR das Recht ab, gewissen Personenkreisen den freien Zugang nach Westberlin zu verwehren.