Kesselschlacht am Kurfürstendamm, Scharmützel im Schöneberger Rathaus

Von Kai Hermann

Berlin, im April

Am Nachmittag des vergangenen Donnerstag, 16.35 Uhr, riß der Anstreicher Josef Bachmann auf dem Kurfürstendamm den Studenten Rudi Dutschke vom Fahrrad. Er schoß dreimal aus einer zum Trommelrevolver umgebauten Gaspistole. Mit einem Kopfschuß, einer Kugel im Unterkiefer und in der Brust taumelte Dutschke noch fast hundert Meter zurück zu seinen politischen Freunden im SDS-Zentrum, mit denen er gerade eine heftige Auseinandersetzung gehabt hatte. Bevor er das Bewußtsein verlor, hörten Passanten: „Soldaten, Soldaten – ich muß die Haare schneiden.“

Der 28jährige Doktorand, der über „kalkulierte Gegengewalt“ theoretisierte und dem – wie seine Freunde nur allzugut wissen – nichts so verhaßt ist wie die Gewalt, der aus der DDR floh, weil er keinen Kriegsdienst leisten wollte, wurde Opfer einer heimtückischen Gewalttat. Der Attentäter war ein „sonderlicher Einzelgänger“ und „Krimineller“, der „Kommunisten nicht leiden konnte“, den Gewalt und Mord faszinierten, der Hitler und Napoleon malte, der Zeitungsausschnitte über den Kennedy-Mord sammelte und vom Attentat gegen Martin Luther King zur eigenen Tat inspiriert wurde.

Am Tatort: Entsetzen bei vielen, auch bei denen, die den „Roten Rudi in den Osten“ gewünscht hatten. Unverhüllte hämische Freude bei anderen: „Endlich“ – „Aber der röchelt doch noch immer“. Im SDS-Zentrum: Betroffenheit, lähmende Panik bei den meisten, hektische Betriebsamkeit bei einer kleinen Gruppe, die sich durch Nachrichten aus dem Krankenhaus nicht bei der Vorbereitung von Aktionen stören lassen wollte. Im Rathaus: Ein Senator und Abgeordnete, die bestürzt zum Tatort und ins Krankenhaus eilten, sofort Gespräche mit den Studenten suchten – andere, für die der Mordanschlag und die voraussehbaren Folgen vor allem ein strategisches Problem waren. Dissonant auch die Stimmen der Öffentlichkeit: Erschrockene Aufrufe zur Besinnung, mit Sentimentalitäten verbrämte Heuchelei – bis zur infamen Schlagzeile von „Bild am Sonntag“: „Dutschke flucht wieder.“ Was die drei Schüsse auf dem Kurfürstendamm bedeuten würden, ahnten, begriffen nicht nur in Berlin wenige.