Ausmerzung der Zwangs-Ehe mit Stumpf und Stiel, das wäre die ehrliche Konsequenz

Von Dieter E. Zimmer

Das ist eine Antwort auf Leona Siebenschön, die mit ihrem Beitrag „Ehebruch – kein Beinbruch“, in ZEIT Nr. 12, eine heftige Diskussion ausgelöst hat.

Wenn man einmal soweit ist, über das Vorhandene hinauszudenken: warum dann so zaghaft? Wenn man begriffen hat, daß das, was sich als die Natur des Menschen und die ihr natürlich zukommende Moral ausgibt, so natürlich nicht ist, sondern das Produkt vielfältiger Einflüsse und offen für Veränderungen: warum dann den Gedanken über wünschbare Veränderungen Zügel anlegen? Wenn einem aufgegangen ist, daß unsere Regeln für die Beziehungen der Geschlechter keine unabwendbare und unverrückbare Naturnotwendigkeit darstellen, sondern eine Ideologie, und zwar eine zumindest fragwürdige, und daß alles auch ganz anders sein könnte: warum dann den eigenen Elan unterbrechen und so kurz denken und kurztreten, wie Leona Siebenschön es vor vier Wochen an dieser Stelle vorgeführt hat?

Wir sind frei, uns ganz neue Formen vorzustellen. Wir müssen es; denn selbst minimale Veränderungen zum Erträglicheren hin werden nur eintreten, wenn viele Menschen radikal genug vorausdenken. „Die Moral“, sagte Alain Robbe-Grillet kürzlich, „ist ein typisches Produkt der Vergangenheit. Dennoch wird es immer eine Moral geben. Wir sind da, um für ihre Entwicklung zu sorgen. Die Moral ist, wie alles übrige, ständig neu zu erfinden.“

In Gedanken können und sollten wir der herrschenden Sexualmoral wenigstens so weit voraus sein, wie unsere Gesetze ihr hinterherhinken: der Erpressungsparagraph, den Ehebruch betreffend, der obsolete Kuppeleiparagraph, der eine Minderheit skandalös diffamierende Homosexualitätsparagraph, der die Gerichte vor unlösbare Aufgaben stellende Pornographieparagraph – Fossilien allesamt, aber obwohl viele das und noch ganz anderes zugeben, rührt sich da fast nichts.

Verständlich allerdings, verständlich ist es schon, daß so viele Leute als zähe Verfechter der Ehe-Ideologie immer wieder empört bis hysterisch reagieren, wenn die geltende Sexualmoral in Zweifel gezogen wird – obwohl alles längst hundertfach gesagt wurde und neue Häresien nicht mehr ersinnbar sind. Es hängt vermutlich eben mit dem Punkt zusammen, um dessentwillen die Ideologie der lebenslänglichen Monogamie gerade in Zweifel gezogen wird: mit dem Triebverzicht, den sie dem Menschen abfordert, mit der Verlogenheit und dem millionenfachen Unglück, das sie über die Menschen gebracht hat.