Um rund 20 Prozent müssen die deutschen Aktienkurse noch steigen. Dann haben sie den bisherigen Nachkriegsgipfel vom Herbst 1960 wieder erreicht. Wird das in diesem Jahr möglich sein? Nach einem Kursanstieg um rund 50 Prozent innerhalb von fünfzehn Monaten sind die Anlageexperten mit Prognosen zurückhaltend. Deshalb will es schon einiges bedeuten, wenn das Düsseldorfer Bankhaus C. G. Trinkaus seiner Kundschaft erklärt: „Eine Kurssteigerung von weiteren 10 bis 15 Prozent halten wir für möglich.“ Es rät dazu, jetzt alle Mittel zum Aktienkauf einzusetzen.

Tatsächlich sind die Voraussetzungen für feste Börsen in diesem Jahr ungewöhnlich günstig. Die Unternehmensgewinne werden steigen, und die Geldflüssigkeit wird beträchtlich zunehmen. Um 20 Milliarden Mark – sagen erfahrene Großbanken. Natürlich stellt sich die Frage, meine verehrten Leser, ob und inwieweit die bessere Ertragslage der Gesellschaften heute schon in den Kursen ausreichend zum Ausdruck kommt. Eine allgemeingültige Antwort gibt es darauf nicht. Mehr als am Beginn einer Hausse sind die Verhältnisse bei jeder Gesellschaft gesondert zu betrachten. Dabei kommt es in der Beurteilung weniger auf den Status an, wie er sich zur Zeit darbietet, wichtiger ist vielmehr der Blick in die Zukunft.

Aus Begeisterung über die Börsen-Hausse besteht die Gefahr, daß er sträflich vernachlässigt wird und daß dadurch gerade jene Aktiensparer wieder Verluste erleiden, die nach vielen Jahren der Enttäuschung endlich zur Börse zurückgefunden haben. In Perioden extremer Geldfülle, wie wir sie jetzt haben, wird allzu leicht Aktie gleich Aktie angesehen, ohne den Qualitätsbegriff zu berücksichtigen. Deshalb: Wer heute Aktien kauft, sollte sich darüber klar werden, welchen Anlageerfolg er anstrebt.

Wer langfristig disponiert, also seinen erworbenen Besitz in erster Linie als Daueranlage ansieht, um die er sich in den nächsten Jahren keine Sorgen zu machen braucht, wird nicht fragen: „Was ist heute billig, was soll ich kaufen?“ Für langfristige Anlagen spielt es keine Rolle, ob sie 10 Punkte teurer oder billiger kaufen. Sie müssen sich auf alle Fälle für Aktien solcher Gesellschaften entscheiden, die auf Grund ihrer Investitionen, ihrer Forschungen und ihres Produktionsprogramms die Chance haben, auch übermorgen noch international wettbewerbsfähig zu sein.

Dazu rechne ich die drei Großen der deutschen Chemie (BASF, Bayer und Hoechst), trotz des optisch hohen Kurses auch Schering. In der Gruppe der Elektro-Aktien steht natürlich Siemens obenan. Siemens hat es geschafft, in der Atomtechnik Anschluß an die internationale Entwicklung zu finden. Seine ungewöhnlichen Anstrengungen auf dem Gebiete der Datenverarbeitung dienen dazu, den „deutschen Rückstand“ auch hier zu verkleinern. Versorgungswerte bergen zu den heutigen Kursen kein Risiko, besonders nicht die Aktien des größten europäischen Stromerzeugers, des RWE. Beim RWE wird man allerdings darauf zu achten haben, daß rechtzeitig der Absprung ins Atomstromzeitalter gefunden wird. Die zur Zeit noch billige Braunkohlengrundlage verspricht in den nächsten Jahren zwar noch eine gute Ertragslage, darf aber nicht den Weg in die Zukunft verbauen. Zu den langfristig sicheren Papieren zähle ich neben der Veba ferner gute Bankaktien, also die der Großbanken, der beiden bayerischen Banken, der Vereinsbank in Hamburg – um nur einige zu nennen.

Wer sein Aktiendepot langfristig anlegt, ist keineswegs der Notwendigkeit enthoben, die allgemeine Börsenentwicklung zu beobachten. Sollten sich die Voraussetzungen für eine Wertpapieranlage in der Bundesrepublik grundsätzlich verschlechtern, muß man auch verkaufen können. Oder exakter ausgedrückt: Sobald unsere Konjunkturentwicklung jenen Punkt erreicht, an dem Bundesregierung und Bundesbank zum Bremsen gezwungen sein werden, wird zu prüfen sein, ob es nicht lukrativere Anlagen gibt als gerade Aktien deutscher Unternehmen, denen bei einer weiteren Expansion Zügel angelegt werden.

Wer mittelfristig, das heißt für ein bis zwei Jahre plant, wird nicht nur die eben genannten Papiere auf die Kaufliste setzen können, sondern auch noch solche, von denen anzunehmen ist, daß sie von dem jetzt kräftiger beginnenden Konjunkturaufschwung profitieren werden. Dazu zähle ich vor allem die Fahrzeugwerke VW, BMW und Daimler. Mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa 8 ist die VW-Aktie immer noch das billigste deutsche Papier. Beim BMW beträgt das Gewinnverhältnis 16, beim Daimler 18 und bei NSU sogar 99. Deutlicher ist kaum darzustellen, wie weit sich der NSU-Kurs von den wirtschaftlichen Realitäten des Unternehmens entfernt hat. Die NSU-Aktie ist etwas für solche Leute, die auf eine hohe Abfindung (durch Citroën?) hoffen.