Viertausend Dollar verlor Bandleader Paul Whiteman, als er 1924 in der New Yorker Aeolian Hall ein Konzert gab, um „den Fortschritt, den die Unterhaltungsmusik von den Tagen des dissonanten frühen Jazz bis zur melodiösen Form der Gegenwart gemacht hat“, aufzuzeigen, nachzuweisen, daß es „mit dem Jazz eine Wende zum Besseren genommen hat“. Demonstrationsobjekt: Gershwins „Rhapsody in Blue“, die laut Times „zwar manchmal vulgär, billig, anspruchslos ist, jedoch immer unwiderstehlichen Elan, Vorurteilslosigkeit, Unbekümmertheit und Leben aufweist“, während die Tribune klagte: „Wie einfallslos, blaß und konventionell sind die Melodien, wie sentimental und tot die Harmonien!“ Beiden ist, je nach Geschmack des Hörers, heute noch nicht zu widersprechen.

Eugene Ormandy entschied sich für Unbekümmertheit und Elan; mit äußerster rhythmischer Präzision pfeffert er das Stück in den synkopierten Ensemble-Chorussen hin, sein Schlagzeuger ist glänzend orientiert, der Satz hat Swing. Und er hat melancholisches Pathos, niemand in den Celli scheut die sentimentale Kantabilität, mit ein ganz klein bißchen Ironie ist das alles gemacht, pfiffig und überlegen.

Die gleiche Tendenz im Klavierkonzert: Melancholie und Weltschmerz kontra brillante Solo- und Orchesterleistung. Philippe Entremont, 34, aus Reims stammend, seit seinem zwölften Lebensjahr mit Preisen und Auszeichnungen dekoriert, von Ormandy in die USA geholt, ist sich für den Schmarren nicht zu schade, er kommt nie in Gefahr, ihm zu unterliegen. Und aus dem Schmarren wird wieder ein Stück, bei dem man mit dem Fuß wippt. Heinz Josef Herbort