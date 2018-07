Datenverarbeitungsmaschinen im Staatsdienst: billig und rationell

Von Rolf Zundel

Bonn, im April

Die Revolution kommt leise. Keine Demonstration mit Fahnen und Transparenten kündigt sie an; sie wird in Konferenzen vorbereitet, in denen nüchtern über Zahlen und Fakten gesprochen wird. Mathematiker und Techniker haben die Instrumente dafür geliefert: Datenverarbeitungsanlagen, Computer in der Umgangssprache genannt. Die Wirtschaft, vom Konkurrenzdruck getrieben, hat zuerst begonnen, diese Instrumente zu nutzen; dann wurden sie auch in größerer Zahl in den Dienst des Staates gestellt. Und wie in der Wirtschaft neue Techniken des Managements nötig wurden, um diese Anlagen zu nutzen, so zeigt sich auch im Bereich der Verwaltung, daß die bisherige Struktur den neuen Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, daß sie in der alten Form mit der immer komplizierter werdenden Realität nicht mehr fertig wird.

Seit zehn Jahren etwa hat man in der Bundesrepublik ernsthaft begonnen, sich mit dem Einsatz von Computern in der Verwaltung zu beschäftigen. Rund 4000 Computer arbeiten gegenwärtig in der Bundesrepublik, davon im Bereich der Bundesverwaltung 141. Die Post allein hat 37 Anlagen im Betrieb und verwendet sie zum Beispiel im Postscheckdienst und bei der Rentenberechnung. Auch die Bahn (39 Anlagen) ist weit voran. Sie nutzt die Anlage nicht nur für Abrechnungen, sondern auch für sogenannte „Optimierungsaufgaben“, wie beim Wagenumlauf. Die Bundeswehr arbeitet in ihren Trierer Rechnungszentren ebenfalls mit einer Batterie von Computern, errechnet den Materialbedarf und prüft Waffensysteme. Ohne diese Hilfsmittel wäre die Führung der Bundeswehr – und das gilt auch für andere große staatliche „Unternehmen“ – gar nicht mehr in der Lage, den Betrieb aufrechtzuerhalten, geschweige denn, für die Zukunft zu planen.

Tradition im Umgang mit Computern haben auch die Finanzbehörden. Der Lohnsteuerjahresausgleich ist schon zu 91 Prozent automatisiert; bei der Einkommensteuerveranlagung sind es 67 Prozent, bei der Gewerbesteuer 63 Prozent. Damit wird überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, eine aktuelle Steuerstatistik zu führen – unerläßliche Voraussetzung für eine wirksame Konjunkturpolitik. Freilich gibt es da noch einige weiße Flecken auf der Landkarte der Bundesrepublik. Bei der Einkommensteuerveranlagung hat Schleswig-Holstein mit der Automation gerade erst angefangen, Niedersachsen hat überhaupt noch keinen Computer eingesetzt.

Berlin aber ist der Paradefall. In zwei Finanzämtern ist die Steuerberatung dort völlig „integriert“, der ganze Arbeitsablauf ist auf die Anlage programmiert. Auf Speichern werden die Konten der Steuerpflichtigen geführt. Automatisch wird das Jahressteuersoll errechnet, auf einem maschinell gefertigten Steuerbescheid erfährt der Kunde, was er an Vorauszahlungen zu leisten hat; seine Zahlungen werden automatisch dem Konto gutgeschrieben. Durch diese Automatisierung wurden allein beim Finanzamt Spandau (38 000 Steuerpflichtige) in der Finanzkasse von 39 Bediensteten 11 eingespart.