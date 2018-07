Inhalt Seite 1 — Die sozialisierte Pleite Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Fall Schulte & Dieckhoff: Muß der Steuerzahler mit einer Bürgschaft für die Fehler eines Unternehmers einstehen?

Es ist schon seltsam, wie eng Brieftasche und Weltanschauung oft beieinander liegen. Dem deutschen Unternehmer ist seine Freiheit heilig – jedenfalls solange die Kasse stimmt. Die Wirtschaft kann und muß ihre Probleme selber lösen. Wie oft hat man’s aus dem Munde der Festredner schon gehört.

Wenn aber wirklich Probleme auftauchen, dann ist Vater Staat gerade gut genug, um dem verdutzten Geschäftsmann aus der Patsche zu helfen. Man werfe nur einen Blick in den Subventionsbericht der Bundesregierung. In der Not frißt der Teufel eben Fliegen.

In der Not findet auch ein Mann wie Fritz-Karl Schulte, Wunderknabe unter Deutschlands Managern und Chef der Unternehmensgruppe – chulte & Dieckhoff, den Weg nach Düsseldorf, um bei der Landesregierung eine Zwanzig-Millionen-Bürgschaft zu erbitten.

Fritz-Karl Schulte, der nacheinander Strumpf- und Pulloverfabriken, Hemdennähereien und Hühnerfarmen aus dem Boden stampfte, der sich gern rühmt, noch den Hühnermist zu Geld zu machen – Fritz-Karl Schulte hat sich schlicht übernommen. Der Mann, der seine Leistungen so gern von der Öffentlichkeit bestaunen ließ, hat es nicht mehr verstanden, seine Tatkraft mit seiner Finanzkraft in Einklang zu bringen.

Nun soll nach Ansicht Schuhes der Steuerzahler das Risiko abdecken – der natürlich allenfalls am Verlust, nicht aber am Gewinn beteiligt wird. Selbstverständlich hat er bei seinem Bürgschaftsantrag nicht die Sorge um die eigene Brieftasche, sondern den angeblich drohenden Verlust von sechstausend Arbeitsplätzen vorgeschoben. Das beeindruckt Abgeordnete und Minister mehr.

Da lobe ich mir die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU). Es mag hier dahingestellt bleiben, ob das von ihr vertretene Unternehmerbild noch mit allen Zügen in unsere soziale Welt paßt. Aber die ASU ist wenigstens konsequent. Sie verdammt den Einfluß des Staates in der Wirtschaft, aber sie protestiert auch gegen eine Bürgschaftsgewährurg an den Hemden-, Strurmpf- und Eierfabrikanten aus Horstmar mit der gleichen Schärfe, mit der sie schon gegen die Staatshilfe für Krupp zu Felde gezogen ist.