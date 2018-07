Von Theo Sommer

Die Schüsse vom Gründonnerstag werden noch lange nachhallen in Deutschland. Das Attentat auf Rudi Dutschke und die Straßenschlachten der Ostertage markieren das Ende einer Epoche. Erst jetzt ist die Nachkriegszeit wirklich vorbei – eine Ära biederer Rationalität, in der sich die Kriegsgeneration der Deutschen eine neue Welt zimmerte. Jetzt rührt sich die Friedensgeneration. Die Söhne wollen eine noch neuere Welt – die alte ist ihnen allzu brav, zu sehr dem Bestehenden verhaftet, zu wenig dynamisch. Die Väter hingegen verweisen stolz aufs Erreichte, dessen Unantastbarkeit ihnen höher steht als der jugendliche Drang zur Reform.

Dabei droht das eigentliche Positivum der letzten zwanzig Jahre verlorenzugehen: die Übereinkunft, bei aller Verschiedenheit der Ziele doch in der politischen Methode Vernunft walten zu lassen. Heute argumentiert die eine Seite mit Brandfackeln und Steinen, die andere mit Gummiknüppeln und Wasserwerfern. Zum erstenmal seit 1949 muß ernsthaft die Frage gestellt werden, ob Bonn nicht doch Weimar sei – oder werden könne. Selbst Leute, die allem Dramatisieren abhold sind, befürchten neuerdings, daß es noch viel schlimmer kommen werde, ehe es besser werden kann. Ein halbtoter Dutschke reicht offenbar nicht aus, um Besinnung zu bewirken.

Und das ist das Schlimmste, was eine Woche nach dem Mordanschlag auf dem Kurfürstendamm konstatiert werden muß: Er hat zunächst keinerlei reinigende Wirkung gehabt. Eine Chance zur Katharsis scheint vertan. Die radikalen Studenten flüchten sich in einen wilden Amoklauf; die staatliche Gewalt ergab sich allenthalben einer abscheulichen Dreschflegelorgie; die hohe Obrigkeit schwelgte in widerlicher Selbstgefälligkeit, bis Bundesjustizminister Heinemann nach drei Tagen endlich das erste selbstkritische Wort sprach. Axel Springer aber, der nicht ohne früheres Zutun seiner Zeitungen zur Zielscheibe der Demonstrationen geworden war, brachte auch nach seiner Rückkehr aus Amerika nicht einen Satz heraus, nicht ein Wort der Erschütterung, nicht ein Wort der Einsicht. Und Einsicht wäre durchaus am Platze gewesen: daß er mit seiner heimlichen Sehnsucht nach der "disziplinierten Demokratie" über die Jahre hinweg dem Bonner Staat ans innerste Mark gegangen ist; daß er die linke "Intelligentia" verteufeln ließ und sie dadurch bloß bis aufs Blut reizte; daß er Sturm erntete, wo er Windstille hatte säen wollen. Nichts davon. Die meisten Springer-Blätter, hergestellt hinter Stacheldrahtverhauen und Polizeikordons, errichteten sich statt dessen Monumente der Selbstgerechtigkeit aus Druckerschwärze und Papier.

Wie sollte bei solch allseitiger Verblendung Versöhnung möglich sein? Jener neue Anfang, nach dem ein Fähnlein der Aufrechten in Berlin so beschwörend verlangte?

Nein – wenn aus den bösen Ereignissen der letzten Tage am Ende doch etwas Gutes kommen soll, dann muß zunächst die Einsicht sich Bahn brechen, daß keiner an der Fehlentwicklung unseres nationalen Lebens ohne Schuld ist: weder die Studenten noch die Springer-Presse, weder die Obrigkeit noch die Parteipolitiker. Der unselige Pistolenschütze Josef Bachmann darf nicht als Vorwand dazu herhalten, die notwendige Gewissenserforschung zu stoppen. Er ist, wie die meisten Attentäter der Geschichte, ein verstörter Einzelgänger, aber – wiederum wie die meisten seines Schlages – indirekt zugleich auch das Produkt des Milieus. Das Attentat ist stets der Punkt, an dem sich die beiden wesentlichen Antriebslinien alles historischen Geschehens kreuzen – ein individueller Wille und ein kollektives Bewußtsein. Mordanschläge sind nicht reiner Zufall.

Hier aber müssen sich die Studenten, jedenfalls ihre ultralinke Speerspitze im SDS, den Vorwurf gefallen lassen, daß sie selber durch die Propagierung der Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung mitgeholfen haben, den Boden für die Bluttat vom Gründonnerstag zu bereiten. Man darf dies nicht in dem billigen Sinne verstehen, der Beinahe-Ermordete sei schuld, nicht der Beinahe-Mörder. Doch läßt sich nicht übersehen, daß die SDS-Leute Gewalt gepredigt haben, wenn sie auch als "demonstrative und provokatorische Gegewgewalt" bemäntelt wurde.