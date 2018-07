Von Wolfgang Kraus

Anthologien sind meist problematisch: Die ausgewählten Proben können die einzelnen Autoren nur in seltenen Fällen repräsentativ vorstellen, und vor allem, wenn es sich um Prosatexte handelt, sind die Schwierigkeiten groß.

Karl Dedecius aber erbrachte mit seiner zweibändigen Sammlung das rare Beispiel für eine gelungene Anthologie. Voraussetzungen dazu waren genügend Raum, nämlich 748 Buchseiten, die souveräne Kenntnis des polnischen Literaturbereichs und das Fingerspitzengefühl für die Auswahl von Arbeiten, die sich zu einer Art neuer Komposition vereinigen lassen.

Denn die Anthologie von Dedecius zeigt nicht nur typische Texte der Autoren, sondern erreicht mit ihrer Zusammenstellung eine eigene künstlerische Kategorie der Kollage. Man kann diese zwei Bände wie ein ästhetisch gebautes Werk lesen –

„Polnische Prosa des 20. Jahrhunderts“, vorgestellt von Karl Dedecius; Carl Hanser Verlag, München; 2 Bände, insgesamt 748 S., kart. 12,– und 14,90 DM, Ln. 24,– und 29,80 DM.

Ein Haupttreffer schon ist die Ouvertüre, ein Abschnitt aus Waclaw Berents Roman „Wintersaat“. Dedecius überschrieb ihn mit dem Titel „Im Treibhaus der Tradition“ und setzte darunter mit Recht die Worte: „Auch als Vorwort zu lesen.“ Berent, Verfasser mehrerer Prosabücher, Vertreter der „alten Intelligenz“ und ein subtiler Geist, starb bereits 1940, doch hätte er auch auf Bestellung keine geeignetere Geschichte für den Beginn der Anthologie schreiben können. Ein müder Gelehrter sondert sich bei einer ihn anödenden Party in die Bibliothek des Hausherrn ab und blättert in alten Büchern – damit rollt er die polnische Geschichte und ihre kulturelle Tradition auf. Die Tragödie eines Landes am Rand Europas. Das Versagen einer Gesellschaft, die in romantischer Flucht von den jeweiligen Problemen der Gegenwart lebte: „Der ganze gesellschaftliche Wirbel schien ihm die Folge einer gewaltigen Erschöpfung zu sein ... es war ein Knäuel künstlicher Unruhen und kalt konstruierter Reize, aus fremden Hauptstädten importiertes Großstadtfieber ...“

Im ersten Kapitel „Schicksale und Charaktere“ bildet Dedecius mit den gewählten Elementen (unter anderen von Stanislaw Przybiyszewski, Czeslaw Milosz, Jan Parandowski, Zofia Nalkowska, Maria Dabrowska) das Milieu vor dem Ersten Weltkrieg nach.