Von K. H. Kramberg

Im Reich der jiddischen Literatur gehe die Sonne nicht unter: Dieses stolze Wort des Epikers Joseph Opatoschu schließt eine Wahrsage ein, und die übertreibt nicht. Tatsächlich hat die vom Geist der Chassidim (der lebensfreundlichen Mystik) und der Haskala (der ostjüdischen Spielart des westlichen Rationalismus) inspirierte, sprachlich dem Mittelhochdeutschen entwachsene Gettodichtung des Ostjudentums seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf wenigstens drei Kontinenten Blüte und Frucht tragen können.

Vom Schicksal der in dem neuen gelobten Land jeiseits des großen Ozeans ansässig gewordenen „Jidden“ schrieb Schalom Asch in den „Novellen aus Amerika“. Der heute wohl bekannteste und seit dem Erscheinen des Romans „Jakob der Knecht“ auch für westdeutsche Leser entdeckte jiddisch schreibende Amerikaner ist Isaac Bashevis Singer, ein Autor, der bewußt und virtuos an die Stiftergeneration seines Genres anzuknüpfen versucht, sich also anlehnt an die jiddische Klassik der Mendele, Perez und Scholem Alechem.

Auch Singers für uns neues Buch –

Isaac Bashevis Singer: „Der Zauberer von Lublin“, Roman, aus dem Amerikanischen von Susanna Rademacher; Rowohlt Verlag, Reinbek; 231 S., 18,50 DM

ist dem Sujet nach eine Geschichte im Plusquamperfekt.

Zunächst scheint die Figur des Titelhelden, des Kunzenmachers (das heißt: Zauberkünstlers und Akrobaten) Jascha Masur, durchaus darauf angelegt zu sein, bei den weit entfernten Lesern seiner Geschichte jene gefühlvolle Heiterkeit, jenes sentimentale Ergötzen zu erzeugen, das die Heimatkunst aller Regionen und Völkerschaften, wenn sie das Triste meidet, bevorzugt. Im Falle des Kunzenmachers kommt dabei auch das erotische Element, das schon in den chassidischen Geschichten des Perez durchschimmert, hier aber doch ins Drastisch-Sexuelle spielt, beileibe nicht zu kurz. Der Zauberer von Lublin ist nicht nur ein großer Taschenspieler und kühner Hochseilartist, sondern vor allem ein gewaltiger Frauenbetörer, der sich wohlgemut von einem Bettgestell ins andere schwingt.