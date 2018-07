Inhalt Seite 1 — Er lag am Strand von Nizza Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon die Ankündigung ist mir in die Glieder gefahren: „Yves Klein in Nürnberg.“ Ist er also wieder da, noch immer da, Yves le Monochrome, Yves le Phenomene, ein Phänomen der Selbstpropaganda, der sich so hemmungslos dem Show-Geschäft anheimgegeben hatte, daß sogar die Nachricht, er sei gestorben, damals im Sommer 1962 als übler Werbetrick verstanden wurde.

War er wirklich nur ein Schaumschläger und Scharlatan? Er wollte, sagt Paul Wember, der Yves-Klein-Experte, der Jünger, der seinem Meister in Deutschland den Weg bereitet hat, er wollte „die metaphysischen Grundlagen aller Wirklichkeit freilegen“. Das, sollte man meinen, sei eher die Aufgabe eines Philosophen als eines Malers. Nun erscheint es allerdings höchst zweifelhaft, ob man Yves le Phenomene überhaupt unter die Maler rubrizieren kann – so daß sich die Frage, ob er ein guter oder ein schlechter Maler war, ohnehin erübrigt.

Er hat alles mögliche getan, aber keine Bilder gemalt. Er hat mit dem Gasbrenner gearbeitet und Feuerfontänen errichtet, Gipsabgüsse von Freunden und Bekannten hergestellt und sich lebendiger Pinsel bedient. Seine Arbeiten (den Terminus Bilder sollte man im Zusammenhang mit Yves tunlichst vermeiden) sind Spuren, Hinweise auf mystische Erfahrungen. „Ich könnte so manches erzählen über meine Abenteuer innerhalb des Übersinnlichen und der Leere...“ Sein Werk, wenn man die Relikte und Abfallprodukte seiner Existenz so bezeichnen will, stellt den Versuch dar, diese Abenteuer zu realisieren. Wember hat ganz recht, seine Ideen sind wichtiger als seine Arbeiten, obwohl diese selbst wichtige Spuren seiner Ideen sind. Das Werk, das Resultat der bildnerischen Arbeit, wird auf den zweiten Rang verwiesen. Der Künstler gerät in eine radikal neue Position, er versteht sich als Ideenproduzent. Und diese Ideen beziehen sich, was Yves Klein betrifft, nicht auf künstlerische und erst recht nicht auf gesellschaftliche Probleme, sondern auf die eigene Existenz.

Seine Biographie finde ich in der Tat das Erstaunlichste, was er geleistet hat. Sie erscheint noch immer, sechs Jahre nach ihrem Ende, so phantastisch und extravagant, daß man sie für eine Erfindung halten könnte, für einen Künstlerroman, der sowohl utopische wie anachronistische, aber auch werbewirksame und rein mystische Elemente enthält, so daß er die Vorstellungskraft eines einzelnen Autors weit übersteigt. Da muß ein ganzes Schriftstellerteam herumgebosselt haben.

Erste Szene: Der achtzehnjährige Yves am Strand von Nizza. Er hat ein bißchen Jazz gemacht und Judo und die Regeln des Rosenkreuzerordens studiert. Mit zwei gleichgesinnten Freunden steht er am Meer, sie heißen Arman Fernandez und Claude Pascal. Die drei beschließen, Unsterblichkeit zu erwerben, unter ihren Vornamen wollen sie berühmt werden. Fernandez heißt seit dem denkwürdigen Tag des Jahres 1946 Arman (Schlüsselfigur des „Nouveau Realisme“), Klein nennt sich Yves, und sie beschließen, die Welt unter sich zu teilen. Yves wählt den unendlichen Himmel, schreibt seinen Namen auf die Unterseite des Himmels, in die wunderbare blaue Leere.

1949: Yves dirigiert seine „Symphonie Monotone-Silence“, die er in den Jahren 1947/48 komponiert hat, sie besteht aus einem Zehn-Minuten-Dauerton und ebenso langem Schweigen.

1957: Beginn der „Blauen Periode“. Plagiat aus der Biographie eines anderen Malers? Nur scheinbar, Yves zeigt in der Mailänder Galerie, was noch keiner vor ihm gemalt hat: elf Monochrome, alle im gleichen Format, alle im tiefen Ultramarinblau, in seiner Farbe, der Farbe des Himmels von Nizza, der Farbe des Himmels aus den Giotto-Fresken in Assisi, Farbe des Mysteriums, Symbol des Symbols. Später treten zwei Farben dazu, ebenfalls monochrom verwendet, Gold und Rot. Monochrome Trilogie, Synonym für inneres Leben. Blau steht für Geist, Gold für das Absolute schlechthin, Rot für das reale sinnliche Leben. Der sakrale Charakter ist evident.