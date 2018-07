Biafra, die am 30. Mai vorigen Jahres abgefallene Ostregion Nigerias, hat erstmals die internationale Isolierung durchbrochen: Als erstes Land der Welt erkannte das ostafrikanische Tansania die Ibo-Republik als „unabhängige, souveräne Einheit“ an. Erstmals wurde damit das Recht eines afrikanischen Staates anerkannt, die aus der Kolcnialzeit übernommenen Grenzen zu sprengen. Der Vorstoß Tansanias dürfte die gegenwärtige diplomatische Offensive Biafras in anderen Teilen Afrikas erleichtern. Die nigerianische Zentralregierang in Lagos berief ihren Hochkommissar aus Daressalam ab.