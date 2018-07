Inhalt Seite 1 — Ernst Wilhelm Nay Seite 2 Auf einer Seite lesen

Professor Dr. Haftmann war einer der engsten Freunde Ernst Wilhelm Nays, 1960 erschien im Verlag DuMont Schauberg seine Nay-Biographie

Am Morgen des 9. April starb E. W. Nay, plötzlich, unerwartet. Ein großer europäischen Maler ist tot.

Es ist erst wenige Wochen her, als Nay und ich auf Picasso zu sprechen kamen und ich sagte, daß, wenn die Nachricht über den Tod Picassos eines Tages in den Schlagzeilen steht, die Sonne um einiges dunkler werden wird. Nay verwies mir dies als unbrauchbare Sentimentalität. Er meinte, daß jeder wahre Maler mit jedem Bild sterben und mit jedem neuen Bild wieder auferstehen würde. Jedes Bild, sagte er, sei investiertes Leben, der persönliche Tod eines Malers nur der übliche banale biologische Unfall.

Nun war Nay tot, der helle Vorfrühlingsmorgen dunkler geworden. Vielleicht schien dies so aus der Kraft des Sich-Erinnerns, weil nun der ganze Glanz der glorreichen Reihe seiner letzten Bilder, die, so sah es aus, in einem ununterbrochenen Strom – und wie mit leichter Hand getan – hervorkam, sich plötzlich nicht mehr fortsetzen und mehren sollte. Es waren gerade die Bilder dieser letzten Jahre, die selbst seine Widersacher – und er hatte deren viele – überzeugten. Ich weiß das aus vielen Telephonanrufen der letzten Tage, aber ihm hat dies keiner gesagt und gerade er, dieser stolze, hochmütige Mann, hat den Zuspruch so sehr gebraucht.

Dieser Glanz! Wenn man gesehen hat, wie dieses Werk durch die Jahre hindurch wuchs, in den beiden letzten Jahren immer einfacher, flächiger, farbig intensiver wurde und auch alles bisher Geleistete – von den Lofotenbildern über die Aquarelle der französischen Kriegsjahre bis zu den Hekate-Bildern – in sich hineinnahm und aus diesen einzelnen Motiven der vergangenen Jahre einen großen zusammenfassenden Schlußakkord instrumentierte, da konnte einem angst und bange werden.

Am letzten Silvesterabend wurde mir angst und bange. Ich hatte das Weihnachtsfest mit Nays in ihrem kleinen, schönen Landhaus im Oberbayrischen gefeiert, und wir hatten, wie es zum Ritual unserer Zusammenkünfte gehörte, fleißig und mit fröhlicher Hartnäckigkeit miteinander gestritten. Am Nachmittag des Silvestertages war ich wieder vorbeigekommen, und wir hatten neue Bilder angesehen, wundervolle Bilder, Als es anfing, dunkel zu werden, ging ich nach Hause, ein knappes Wegstündchen durch die verschneite waldige Landschaft. Nay begleitete mich ein Stückchen, dann ging er zurück, und wir wirkten uns noch einmal zu, als die Wegbiegung uns die Sicht nahm. Auf diesem Nachhauseweg durch den Winterabend dachte ich über die Bilder nach, und plötzlich war das da, dieser Gedanke: ob nicht diese Vollendung die Vollendung des Lebens anzeige.

Vor wenigen Wochen sah ich ihn zuletzt in Berlin. Wir besichtigten den Neubau meines Museums. Ich hoffte so sehr, daß dieser fabelhafte Bau, von Mies van der Rohe Nay zu irgendeinem strahlenden Bild inspirieren würde, aber nun kommt es nicht mehr dazu. Mein Freund, der große Maler Nay ist tot.