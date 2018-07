Die Rumänen haben in Frankfurt ihr erstes Fremdenverkehrsbüro in Westdeutschland eröffnet. Das Büro dient gleichzeitig als Vertretung der rumänischen Fluggesellschaften Tarom. Außer Polen und Albanien sind nun alle osteuropäischen Länder mit offiziellen Fremdenverkehrsbüros in der Bundesrepublik vertreten.