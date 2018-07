Im Wettstreit mit den Industrie-Giganten der USA tut in Europa die Fusion von Industrieunternehmen not. Dazu bedarf es der Rechtsform der „Europäischen Handelsgesellschaft“; nur sie beseitigt Steuer- und gesellschaftsrechtliche Hemmnisse, die heute der Vereinigung etwa einer deutschen mit einer holländischen Firma entgegenstehen.

Experten der sechs EWG-Regierungen haben vor einem Jahr eine Untersuchung darüber vorgelegt, wie diese neue Rechtsform der europäischen Handelsgesellschaft zu schaffen wäre. Die Mitgliedstaaten aber lassen die Studie in ihren Schubladen verschimmeln.

Nur in Paris ist man sich offenbar klar darüber, daß schleunigst etwas geschehen muß. Premierminister Pompidou ließ jedenfalls wissen, seine Regierung würde, wenn in der EWG nicht bald gemeinschaftlich etwas unternommen werde, in eigener Initiative die „Gesellschaft von europäischem Interesse“ in seinem Parlament durchsetzen.

Damit wäre es einer deutschen und einer französischen Firma beispielsweise endlich möglich, wenigstens auf französischem Boden (nach französischem Recht), wenn auch nicht in anderen Ländern (nach europäischem Recht) zu fusionieren. Das bliebe freilich „europäisch“ unbefriedigend. Dennoch ist es völlig unlogisch, wenn Europa-Ideologen darüber nun aus dem Häuschen geraten. Sie wollen die „echte“ Handelsgesellschaft. Doch die französische Initiative ist immerhin besser als nichts. – Der Wecker hat geklingelt. hb