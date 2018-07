Gestiegener Umsatz, Straffung der Auslandsbeteiligungen und eine stärkere Verlagerung der Investitionen auf die Beteiligungsgesellschaften sind die Kennzeichen des Geschäftsjahres 1967 der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik AG. Alle drei Faktoren stehen insofern in einem engen Zusammenhang, als sich das Geschäft wesentlich auf die BASF-Gruppe verlagert hat, der neben der AG alle in- und ausländischen Beteiligungen angehören, an denen die Ludwigshafener AG mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Deren Ergebnisse sind entsprechend dem Beteiligungsverhältnis eingerechnet.

Während der Gruppenumsatz von 4,44 auf 5,04 Milliarden Mark, also um 14,2 Prozent gestiegen ist, nahm der Umsatz der AG nur um 6,7 Prozent zu. Die Investitionen gingen in Ludwigshafen von 607 auf 385 Millionen Mark zurück, während sie bei den Beteiligungen von 144 auf 240 Millionen Mark stiegen.

Die Folgen der Konjunkturabschwächung im Inland, der sich in einer Zunahme des Umsatzes von nur 228 Millionen Mark ausdrückt, konnten durch einen um 397 Millionen Mark gestiegenen Auslandsumsatz aufgefangen werden. Dadurch stieg der Auslandsanteil von 46,3 auf 48,4 Prozent.

Die BASF hat nicht nur durch die Verstärkung der Investitionen im Ausland die Konsequenz aus dieser Situation gezogen – mit 110 bis 120 Millionen Mark Investitionen bei der Dow-Badischen in den USA entfällt das größte Projekt bei den Beteiligungen auf eine ausländische Tochter –, sondern sie hat auch eine Straffung ihrer Auslandsinteressen eingeleitet. Besondere Hoffnungen werden auf die mit den österreichischen Stickstoffwerken AG gemeinsam gegründete Danubia Olefin GmbH in Schwechat bei Wien gesetzt, die den ost- und südosteuropäischer Markt erschließen soll.

Der Jahresüberschuß ist um 13 Millionen Mark höher als im Vorjahr. Er wäre um weitere 35 Millionen größer gewesen, wenn nicht Konjunkturabschreibungen und eine neue Bewertungsmethode vorgenommen worden wären. mh.