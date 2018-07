Sehr sehenswert:

„Die Stunde des Wolfs“, von Ingmar Bergman. „Liebelei“ und „Lola Montez“, von Max Ophüls. „Ein Liebesfall“, von Dusan Makavejev. „La Chinoise“, von Jean-Luc Godard. „Der Start“, von Jerzy Skolimowski. „Der zweite Atem“, von Jean-Pierre Melville. „Zum Beispiel Balthasar“, von Robert Bresson.

Im Fernsehen:

„Jagd auf James A.“, von Mervyn LeRoy. Ein sozialkritischer Gangsterfilm aus den frühen dreißiger Jahren, der die Geschichte eines unschuldig verurteilten Kettensträflings erzählt. „I am a Fugitive from a Chain Gang“ gehört zu den klassischen Werken des Genres. Zweites Deutsches Fernsehen am 22. 4.

„Barriere“, von Jerzy Skolimowski. Deutsche Erstaufführung des dritten Spielfilms eines Filmemachers, der in der Bundesrepublik noch immer nahezu unbekannt ist. ARD am 22. 4.

Sehenswert:

„Kaltblütig“, von Richard Brooks. „Nur 72 Stunden“, von Don Siegel.