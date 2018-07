Inhalt Seite 1 — Finsterlinge unter uns Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Die deutschsprachige "New Yorker Staatszeitung und Herold" empört sich darüber, daß die Deutschen im amerikanischen Fernsehen sehr häufig als "Spione, wahnwitzige Wissenschaftler, aufgeblasene Dummköpfe, Sadisten oder andere finstere Charaktere" dargestellt werden. Nun mag es ja sein, daß unter den Deutschen, die in New York wohnen, all diese Typen fehlen und die Empörung der "New Yorker Staatszeitung und Herold" berechtigt ist.

Hierzulande sieht das allerdings ein wenig anders aus: Von mindestens 20 000 ostdeutschen Spionen in der Bundesrepublik sprechen sogar vorsichtige Schätzungen. Und da wir sicher nicht weniger tüchtig sind als unsere Verwandten in der DDR, ist anzunehmen, daß wir ebenfalls 20 000 Spione jenseits der Elbe sitzen haben. Macht zusammen schon 40 000 spionierende Deutsche.

Wenn man bedenkt, in welchen Mengen Sioux-Indianer gefilmt werden, von denen es auch ungefähr 40 000 gibt, halte ich es nicht für übertrieben, wenn Fernsehspione mehr deutsch sprechen als – sagen wir: norwegisch.

Na, und was wahnwitzige Wissenschaftler angeht, so brauchen wir nur die Zeitungen aufzuschlagen, um ihr meschuggenes Treiben zu verfolgen. Auf ihr Konto kommen wissenschaftlich getestete Schonbezüge, der Antischuppenfaktor und das Lexikon der Erotik. Sie zaubern die Wirkung von drei neuen x-Effekten in moderne Waschmittel und sind bestimmt auch für den Zuckergehalt im deutschen Wein verantwortlich. Wahnwitzig! Sadistisch! – Wie im amerikanischen Fernsehen.

Über aufgeblasene Dummköpfe brauchen wir wohl nicht zu reden. Wir haben so viele davon, daß wir sie halten, wie andere Völker Haustiere halten. Solange sie nicht steuerpflichtig sind wie Hunde, werden es auch nicht weniger.

Und was schließlich soll man von jenen Autohändlern sagen, die meine Perle von einem Gebrauchtwagen mit nur zwanzig Prozent des Neuwerts in Zahlung nehmen wollen? Was von jenen Aufklärern, die unsere Frauen zur offenen Rebellion aufhetzen? Und was von den Filmkritikern, die uns in "48 Stunden bis Acapulco" schicken? Finstere Charaktere sind sie, einer wie der andere.