Von Gustav A. Henning

Ein neues hochempfindliches Radioteleskop bescherte den Sternforschern eine Sternstunde. Als das Gerät im Sommer vorigen Jahres am „Mullard Observatorium für Radioastronomie“ der Cambridge-Universität in Betrieb genommen wurde, war die vierundzwanzigjährige Astronomie-Studentin Jocelin Bellv die erste, die fern aus dem All ein rhythmisches Ticken vernahm.

Alsbald überzeugte sich der Cambridge-Astronom Dr. Anthony Heimisch von dem Phänomen. Mit fabelhafter präziser Periode, bis in die siebente Dezimalstelle genau, kehrte das Signal alle 1,3372795 Sekunden wieder. Nach einminütigem Ticken herrschte drei Minuten Funkstille. Dann war das Signal wieder da, im alten Rhythmus, aber mit stets veränderter Intensität.

„Unser erster Gedanke war“, gestand der Direktor des Mullard-Observatoriums, Dr. Martin Ryle, „daß eine ferne Intelligenz versuchte, mit uns Kontakt aufzunehmen.“ Mit raumfahrtzeitlich gelockertem Humor nannten die Cambridge-Forscher das Phänomen LGM (nach „little green men“ – „kleine grüne Männchen“), später nüchterner „Pulsars“ – pulsierende Radioquellen.

Ein halbes Jahr lang hielten die Astronomen ihre Entdeckung von vier Pulsars geheim, und vor wenigen Tagen, auf einem Symposium an der Universität von Virginia, erklärte Dr. Hewish, er habe jüngst drei weitere aufgefunden. Seiner Meinung nach seien die grünen Männchen sogenannte „Weiße Zwerge“, gehörten mithin zu einer Sternen-Sondergruppe sehr dichter, heißer, aber sehr kleiner und daher lichtschwacher Objekte.

Die Entdeckung der Pulsars gilt heute als gleichrangig mit der Entdeckung der Natur der „Quasars“ im Jahre 1963. Rätselhaft ist den Astrophysikern die Quelle der Energie – Pulsars senden mit einer Leistung von 10 hoch 21 Watt – und das Zustandekommen der periodischen Signale, die mit der Konstanz von Quarzuhren ausgesandt werden.

Der bisher am gründlichsten untersuchte Pulsar 1 ist 200 Lichtjahre entfernt und liegt auf der Mitte zwischen den Sternen Wega (Sternbild „Leier“) und Altair (Sternbild „Schwan“) im gleichen Arm jenes „Milchstraße“ genannten Spiralnebels, in dem auch das Sonnensystem schwebt.