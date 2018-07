Von Ekkehard Kloehn

Ärzte und Naturwissenschaftler führte das 52. Treffen der Experimental-Biologen in Atlantic City, New Jersey (USA) in diesen Tagen zusammen. Von den interessantesten Themen der ersten Sitzungshälfte handeln die folgenden Berichte.

Werden unsere Gedächtnisvorstellungen in chemisch faßbaren Substanzen im Gehirn gespeichert? Eine mögliche Antwort auf die immer noch unentschiedene Streitfrage, ob wir unsere Erfahrungen – vom Mückenstich bis hin zur gelernten Fremdsprache – in elektrophysikalischen Vorgängen oder in chemischen Prozessen „aufheben“, scheint sich durch die Versuche des amerikanischen Mediziners Dr. G. Ungar am Horizont abzuzeichnen.

Ungars Versuche stützen sich auf die allgemein bekannte Tatsache, daß Ratten und Mäuse, in einen hell erleuchteten Kasten gesetzt, der durch einen Gang mit einem dunklen verbunden ist, vor dem Licht ins Dunkel fliehen. Nun hat Ungar den Nagern aber den Aufenthalt in der dunklen Box durch elektrische Schläge und periodisch erhitzten Untergrund vergrämt, so daß sie sich nach zwei bis drei Versuchen ganz gegen ihre Natur vor dem Dunkel fürchteten und im Hellen blieben. Die gelernte Abneigung gegen die lichtlose Box wurde eine Woche lang „trainiert“, in der man die Ratten zwang, den verhaßten Raum zu betreten und hier die ärgerlichen Erfahrungen fünfmal fünf Sekunden am Tag zu machen.

Danach holte Ungar die Rattengehirne heraus, stellte Auszüge aus ihnen her und injizierte diese „ungeübten“ Ratten. Das erstaunliche Ergebnis: Hatten die Empfängerratten vor der Injektion 140 von 180 Sekunden ganz vorschriftsmäßig im dunklen Kasten zugebracht (78 Prozent der Zeit), so hielt es sie danach nur noch 24 Sekunden (13 Prozent) in der Dunkelheit, ohne hier je die unliebsamen Erlebnisse der Spenderratten gehabt zu haben. Eine zweite Gruppe von Empfängern, die den Gehirnextrakt von im Licht geschockten Ratten erhielten, blieben 138 Sekunden in der Dunkelbox.

Die von den Injektionen verursachte Angst vor der Dunkelheit kann schon wenige Stunden nach dem Einspritzen festgestellt werden und hält mindestens vier, in einigen Fällen über zehn Tage an. Der Grad der Furcht – ausgedrückt durch die Abnahme der in der dunklen Kiste verbrachten Zeit – ist abhängig von der injizierten Gehirnmenge (0,3 Gramm Gehirn: 86 Sekunden; 0,6 Gramm: 36 Sekunden; 0,9 Gramm: 16 Sekunden). Außerdem steht er in direktem Verhältnis zur Länge des Spender-Trainings (hatten die Ratten nur zwei Tage „geübt“, bewirkte ihr Gehirnextrakt bei den Empfängern eine schwächere Dunkelfurcht als der von acht Tage lang trainierten).

Ungar versucht eine Erklärung für seine Beobachtungen. Während des Lernaktes bilden sich im Gehirn anwachsende Mengen eines spezifischen Stoffes. In seine molekulare Struktur prägen sich die Informationen ein, die während des Lernprozesses erworben werden. Die so codierte Information kann man mit der Substanz aus dem Gehirn gewinnen und auf einen Empfänger übertragen, dessen Verhalten auf einen bestimmten Reiz durch sie ähnlich den Antworten des Spenders wird. Der codierte Stoff muß in irgendeiner Weise die Leitung des Nervenimpulses beeinflussen, muß auf dessen „Straßen“ chemische „Straßenzeichen“ setzen, so daß er nur noch so oder so verlaufen kann.