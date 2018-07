Wer schreibt heute schon noch Briefe? Wer kann noch Briefe schreiben? Der telephonierende, fernschreibende, bänderbesprechende Mensch hat das subtilste, persönlichste Kommunikationsmittel lässig drangegeben, es ist ja viel bequemer so: Wenn man sich nach dem Befinden der Liebsten erkundigen will, so wählt man (vielmehr: "das Vorzimmer") durch von Lindau nach Flensburg.

Von Zeiten, da der Wunsch, sich einem anderen mitzuteilen, noch per Feder mühsam in die Tat umgesetzt werden mußte, handelt der von Jean Leymarie con amore edierte Band: "Der Brief als Thema der Malerei" (Skira Verlag, Genf; 89 S., 52,– DM). Das Thema ist zu umfangreich, um es auf knapp neunzig Seiten auch nur annähernd vollständig abhandeln oder abbilden zu können; Leymarie hat eine Auswahl von dreißig Beispielen getroffen, die sich vor allem "auf das Reizvolle und Intime" konzentriert, womit schon angedeutet ist, daß Humanistenporträts wie die von Holbein oder Dürer (auf denen der Brief als eine Art Statussymbol fungiert) ebenso fortgelassen wurden wie historische oder überhaupt dramatische Varianten dieses Themas. Das Reizvolle und Intime: von Jan Vermeers "Briefleserin am offenen Fenster" über Gainsboroughs "Mrs. John Douglas" bis zu Renoirs "Graziella," sind es meist Mädchen, Frauen, Damen, die Briefe empfangen, sich in sie vertiefen, über ihnen träumen, sie verbergen oder sorgfältig versiegeln.

Aber, und das macht wohl erst den intimen Charakter dieser Bilder aus, die Empfängerin oder Schreiberin wird nie als Person zum Bildmittelpunkt, nie direkt charakterisiert. Ihr Gesicht ist nicht Porträt, sondern Spiegel (des dem Betrachter unbekannten Briefinhaltes), sie wird nicht abgebildet, sondern indirekt und bruchstückhaft beschrieben: durch ihr Verhalten.

Der Brief in der Malerei – ein, so will es zunächst scheinen, geringes, eher unverbindlich galantes Thema. Der Betrachter von Vermeers "Briefleserin am Fenster" weiß, daß das ein Mißverständnis ist, daß hier, mit Hilfe eines kleinen Requisits, ein Porträt gelang, dessen Psychologie lückenlos ist, ein Kunstwerk, das ein Meisterwerk ist. Petra Kipphoff