Wenn sie vorbeischlagen, werden sie rot. Wenn sie mal lachen, dann über die eigenen Witze. O-beinige Brillenträgerinnen, herrschsüchtigverkniffen und humorlos, machen die Teenager aus ihnen. „Hüpsch“, „lußtik“ und mit mehr „fantersi“ begabt als „gewöhnliche Erwachsene“ sind sie in den Augen der wohlmeinenden Under-Teens.

Gemeinsam ist dieser sehr unterschiedlich beurteilten weiblichen Spezies, daß junge Menschen ihr zwangsweise fast ein Jahrzehnt lang ausgeliefert sind. Gemeint sind Lehrerinnen. Gefragt waren die einzig Kompetenten, weil existentiell Betroffenen: Schülerinnen und Schüler.

Zwar registrieren schon die I-Männchen dankbar: „ich bin immer frô wenn sie net sind“ (Mimi, 8 Jahre). Aber eindeutig überwiegt vergnügte Zustimmung unter ihnen: „Meistens sind die Lehrerinnen sernet. Und lusdig“ (Bärbel, 8 Jahre). So ist die große Mehrzahl aller Porträts in der Unterstufe auch dem heiteren und freundlichen Aspekt des offenbar sehr ambivalenten Lehrerinnen-Charakters gewidmet: breite, fröhlich-gutmütige, zum Spaßmachen aufgelegte menschliche Wesen, die beinahe flott wirken – mal abgesehen von den Mickerbeinen.

Statt des Stocks tragen sie ein fesches Täschchen in der Hand. Neckische Accessoires, Ohrgehänge, Halsketten und Stöckelschuhe beweisen, daß der Berufsstand modisch per se nicht hinterm Mond zu leben braucht. Dieser Typ Lehrerin ist „auf zack“ und kann Spaß vertragen (Sigrid, 9 Jahre). Barbara (8 Jahre) summiert ihre Erfahrungen so:

Eine Lehrerin sieht schön aus.

Eine Lehrerin sieht groß aus.

Eine Lehrerin sieht nett aus.