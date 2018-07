Nacht war’s, und aus einem Bullauge blinkten Morsezeichen. Ein Mann hangelte an einem Tau hinab und ließ sich fern vom Hafen in die kalte See fallen. Das Schiff kam aus Kuba.

Die Geschichte hat die Topoi eines Krimis (und ist wohl deshalb schon in angelsächsischen Zeitungen auffallender als in hiesigen Blättern placiert worden). Es handelt sich um eine deutsche Polit-Story, denn der Mann aus Sachsen, der in Höhe Fehmarnbelt-Feuerschiff vom DDR-Dampfer „Völkerfreundschaft“ flüchtete, wurde von einem Kriegsschiff der Bundesrepublik aufgefischt. Und dabei gab es einen „Akt der Piraterie“, wie es aus Ostberlin tönte, wurde der völkerfreundliche Dampfer „gerammt“, wie in der „New York Times“ zu lesen stand, konnte eine „leichte Kollision“ nicht vermieden werden, wie von der Marine der Bundesrepublik verlautet.

Das deutsche Kriegsschiff, das, genau genommen, nicht in die Kategorie der Schiffe gehört, sondern ein (Torpedofang-)Boot ist, heißt „Najade“ und war mit dem Schwesterboot „Triton“ auf einer der üblichen Aufklärungsfahrten. Man bemerkte die Blinkzeichen, die offenbar zum Feuerschiff gerichtet waren. Man sah den Mann springen und schwimmen. Man drehte hart steuerbord auf ihn zu und geriet im Einsatz-Eifer so nahe an die „Völkerfreundschaft“, daß es klirrte. Das Ankergeschirr der „Najade“ wurde erheblich, ihr Vorschiff geringfügig beschädigt. Wer da nach welchen Ausweichregeln recht hatte, mögen die Meeresgötter einschließlich Triton wissen. Der Mann im Ostseewasser, dessen Überlebenschance zu dieser Jahreszeit nach Minuten bemessen war, wurde gerettet.

Auch abgesehen davon, daß Flibustier, Bukanier, Likedeeler gewiß geschickter manövrierten als der „Najade“-Kommandant, kann von „Piraterie“ oder auch nur vom „groben Verstoß gegen die friedliche Schiffahrt“, wie es in einer anderen Ostberliner Version heißt, selbstverständlich keine Rede sein. Daß die „Najade“ die „Völkerfreundschaft“ vorsätzlich gerammt habe, ist eine groteske Behauptung. Das kleine Boot gegen den dicken Kreuzfahrtdampfer – das wäre, als wollte man mit einem Motorrad einen Schwerlastzug umwerfen; ein Kamikaze-Unternehmen wär’s.

In Ostberlin hat man den Fall, ohne den Flüchtling zu erwähnen, hochgespielt, beinahe, als habe eine zweite Seeschlacht von Lissa stattgefunden, wozu erinnert sei, daß jene Seeschlacht durch Rammstöße entschieden wurde. Das Pech eines Kommandanten der bundesrepublikanischen Marine wurde zur Munition für die Protest- und Propaganda-Breitseiten, die zur Zeit wieder von der DDR abgefeuert werden. Doch hier wurde nicht gerammt. Geschrammt wurde hier.

Das ist auf See ein alltäglicher Ärger. Daß es die Beulen auf westlicher Seite gab – na ja, „Najade“ hat bei der verdienstvollen Rettung eben nicht geschickt operiert. Ein bißchen ist das symptomatisch für manches andere auch, was zwischen Deutschlands Westen und Osten geschieht. rst.