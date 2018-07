Inhalt Seite 1 — Gomulkas Feuerwehrmann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Immer elegant, mit einem Lächeln auf dem photogenen Gesicht, sehr zivil auch in Uniform – so kennt man Marian Spychalski, den dreiundsechzigjährigen Kommunisten, dessen klug wirkender Kopf immer ein wenig aus den derberen Gesichtern der alten Garde hervorstach. Doch niemand hätte letzte Woche, als Edward Ochab als Staatsoberhaupt Polens seinen Nachtritt erklärte, erraten können, daß der Nachfolger Spychalski sein würde, den Ochab vor neunzehn Jahren einmal als Vize-Verteidigungsminister abgelöst hatte und der nun – freilich unter ganz anderen Vorzeichen – von der Armee entfernt wird.

Erst 1963 hatte man Spychalski zum Marschall von Polen befördert. Braucht Polen, dessen Staatsoberhaupt seit Pilsudskis Zeiten kein Marschall mehr war, einen solchen Mann an der Spitze des Staatsrates? Vielleicht weil er demnächst als Gast des Generals in Paris eine bessere Figur machen könnte als Ochab? Oder weil Warschau jetzt eines Symbols der nationalen Einheit bedarf – wie Prag mit dem General Svoboda?

Von all dem wirkt etwas mit; aber die Wahl Spychalskis ist vor allem ein taktischer Schachzug Gomulkas in dem verwirrenden Machtkampf, der das Land seit den Studentendemonstrationen vom März wie ein Fieber schüttelt. Spychalski gehört zu den engsten und ältesten Freunden des Parteichefs. Wie dieser hat er sich keiner der rivalisierenden Gruppen ganz angeschlossen. Seine Lebensgeschichte beleuchtet aber wie kaum eine andere den Hintergrund dieser schwer durchschaubaren Auseinandersetzung.

Als Spychalskis Stern vor zwei Jahrzehnten zu sinken begann, als die Stalinisten diesen Partisanengeneral und gelernten Architekten (der auf der Pariser Weltausstellung 1937 einen Preis für Städtebau erhalten hatte) aus dem Verteidigungsins Aufbauministerium abschoben, um ihn bald darauf ebenso wie Gomulka einzukerkern, da stieg der Stern Ochabs. Er hatte nicht wie Gomulka und Spychalski während des Zweiten Weltkrieges in Polen gekämpft, sondern gehörte zu den „Moskauern“, die Stalins Gunst besaßen und mit einer sowjetisch ausgerüsteten Armee nach Polen gekommen waren. Aber Ochab war es dann gewesen, der im Oktober 1956 als Parteichef seinen Platz für Gomulka räumte und es so auch ermöglichte, daß Spychalski den Sowjetmarschall Rokossowski, der damals Polens Armee befehligte, ablösen konnte. Ochabs spätere Ernennung zum Staatsoberhaupt war Teil des Kompromisses gewesen, den Gomulka mit den Ex-Stalinisten geschlossen hatte, um seinen Kurs der „kleinen Stabilisierung“ einzuschlagen. Hat nun der Rücktritt Ochabs diesen Kompromiß ausgelöscht?

Die polnischen „Jungtürken“, in deren Gefolge sich Partisanen und Technokraten zusammenfinden, um den Generationswechsel zu forcieren, mögen es erhofft haben. Gomulka präsentierte ihnen jedoch mit Spychalski einen Mann der „alten Garde“, der wiederum einen Kompromiß – diesmal mit den neuen, zur Macht drängenden Kräften – verkörpert und deshalb kaum angreifbar ist.

Spychalski gehörte nicht zu jenen „Politikern in Offiziersuniform, die zusammen mit den heldenhaften Sowjetsoldaten kamen und sich das Monopol anmaßten, festzulegen, was richtig ist für das polnische Volk“. So kennzeichnete dieser Tage Innenminister Moczar, der starke Mann Polens, jene meist jüdischen Stalinisten, deren Namen jetzt plötzlich wieder heraufbeschworen werden, weil sie für die meisten Polen mit den Schrecken der Stalin-Zeit verknüpft sind. Ihr Opfer war auch Spychalski geworden, als man ihm 1949 zum Vorwurf machte, daß er sich geweigert habe, mit den zurückweichenden Sowjettruppen zu gehen und sich statt dessen 1941 von Lemberg nach Warschau durchschlug, um dort eine eigene Widerstandsgruppe, die „Volksgarde“, zu gründen. Sogar aus dem Kontakt mit seinem Bruder, einem Offizier der von London aus geführten nichtkommunistischen AK, versuchte man Spychalski einen Strick zu drehen. Ihm, der seit 1931 zur Kommunistischen Partei Polens gehörte, unterstellte man, er habe „angloamerikanische Agenten“ in die eigenen Reihen eingelassen, ja er habe mit Hilfe von „reaktionären Generalen“ der alten Armee einen Staatsstreich geplant.