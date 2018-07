Inhalt Seite 1 — Im Teufelskreis der Ratlosigkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Recht und Ordnung, überkommenes Recht und bestehende Ordnung werden bei uns zulande groß geschrieben, Fortschritt und Offenheit werden klein geschrieben, und je deutlicher wir die Regierenden an ihre Aufgaben erinnern, desto ängstlicher werden sie – ein Teufelskreis der Unbeweglichkeit, der Gewalt hervorruft.

Es ist wahr, die Presse, die durch Springer gesteuert wird, hat seit Monaten den leider ohnehin vorhandenen Unmut vieler Menschen gegen die Studenten geschürt. Auf einer Woge der Konformität autoritären Verhaltens treibend hat sie eine Politik der Intoleranz, des Minderheitenhasses, der als Tyrannis der Mehrheit mißverstandenen Ordnung betrieben. Ich gehöre nicht zu den Ungenauen, die meinen, das Attentat auf Rudi Dutschke sei erklärt, wenn man Springer als Alleinschuldigen bezeichnet, aber ich meine, daß hier eine private Machtstellung ausgenutzt worden ist, um die Bildung eines Klimas der rationalen Veränderung zu verhindern. Wenn überdies Bild am Sonntag seine Meldung über den Gesundheitszustand von Herrn Dutschke nicht anders zu überschreiben weiß als „Dutschke flucht wieder“, dann sehe ich darin einen Geist zynischer Inhumanität, wie ich ihn bei Herrn Dutschke selbst zu keiner Zeit gefunden habe.

Aber was immer die Schuld der Springer-Presse sein mag, es geht uns heute in Deutschland um mehr. Sicher würden Millionen erleichtert sein, wenn Herr Springer sich aus dem Geschäft der Meinungsmacher gänzlich zurückziehen würde. Politik aber wird auch heute noch von den Bürgern und ihren Regierungen gemacht oder nicht gemacht. Hier erst wird der Teufelskreis der Ratlosigkeit bedrängend, und zwar in seinen beiden Hälften.

Die eine Hälfte, die der Regierungen, hat nun gezeigt, daß ihr auch im äußersten Fall nicht mehr einfällt als der Ruf nach der Polizei. Billige Erklärungen und Hinweise auf Recht und Gesetz müssen dazu herhalten, daß Gewalt gegen Demonstrierende angewendet wird – und zwar auch noch ohne Unterschied des Zweckes ihrer Demonstration, also gegen diejenigen, die Häuser verbrennen und Autos zerstören wollen, ebenso wie gegen diejenigen, die nur Verkehrsteilnehmer aufhalten und selber auf jede Gewalt verzichten. Ich kann nicht überprüfen, welche Gründe im einzelnen Herrn Schütz und Herrn Kiesinger zu ihren Erklärungen veranlaßt haben, nicht zu diskutieren und die Polizei der Länder zu mobilisieren, aber keiner von beiden hat auch nur mit einem Wort gezeigt, daß er versteht oder zu verstehen sucht, was in diesen Wochen und Monaten geschieht. Die andere Hälfte des Teufelskreises, die der Protestierenden, tut allerdings das ihre dazu.

Die Ganz-oder-gar-nicht-Parolen aber, die heute angeboten werden, wenn alles Übel der Welt auf Herrn Springer, die Großindustrie oder das System geschoben werden, taugen nicht mehr als die entsprechenden Parolen der Vergangenheit, die Herrn Hugenberg, den Rhein-Ruhr-Club oder die Protokolle der Weisen von Zion benutzten, um alles zu erklären. Mißtrauen Sie den Vereinfachern, den unbedenklichen Parolefindern, fragen Sie sie, woher sie eigentlich alles so genau wissen und wie es kommt, daß es ihnen nie an einer Antwort fehlt, mißtrauen Sie denen, die nicht an sich selbst zweifeln und nicht bereit sind, ihre simplen Thesen einmal abklopfen zu lassen, weil sie diese Thesen nur brauchen für Aktionen, deren Ziel von uns keiner kennt.

Das ist kein Angriff auf die Protestierenden. Ich weiß, daß sie Gründe haben, daß sie viele sind und daß sie nicht verhetzt oder aufgewiegelt sind. Es ist aber ein Angriff auf den Weg, der heute von einigen Anführern des Protestes angeboten wird, und der nur allzu deutlich die ratlose Gewalt der Regierenden spiegelt. Nein, was uns fehlt, um dieses Land wieder – oder vielleicht zum erstenmal – lebenswert zu machen, ist, daß wir den Teufelskreis durchbrechen. Wir brauchen den dritten Weg, der weder der Ratlosigkeit der einen, noch der Ungenauigkeit der anderen, weder der Unterdrückung von oben, noch der direkten Aktion ohne Ziel verfällt. Wir brauchen eine Politik der Gründe und eine Politik der Reform an Haupt und Gliedern.