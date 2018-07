Inhalt Seite 1 — Im Ungesicherten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Montag, 8. April, 1. Programm: „Ostende“

Der Titel des Films ist: Ostende; das Autorenteam besteht aus dem Regisseur Mrakitsch und den Schriftstellern Hufnagel und von der Grün; die Schauspieler sind: Christine Hammacher und Klaus Höring. Viel wird angedeutet, wenig passiert; ein junger Mann meditiert im belgischen Seebad über den Zettel Geht nach Hause, Ihr deutschen Schweine; ein junges Mädchen ist ihm als Widerpart bei seinen Operationen behilflich.

Steine und Straßen, das Meer, die Dampfer und die Bunker spielen mit, alte Inschriften Kilroy was here und Jacqueline je t’adore sind so wichtig wie Bierschaum und Gesprächsfetzen: Leicht zu schätzen, wie alt Sie sind. Dem Zuschauer werden Elemente eines Bilderrätsels gezeigt, für das es keine Auflösung gibt: Traurig und grau dominiert die Atmosphäre des sehr leeren Bades, Monotonie herrscht vor, unterbrochen durch wenige knappe Signale, eine amerikanische Radiostimme, eine Zeitlupenaufnahme, die an die deutsche Besatzung erinnert, eine mit Humba-Humba-Gegröl westwärts fahrende Autokolonne.

Der Betrachter ist angehalten, sich seinen Reim selber zu machen; die Gespräche des jungen Paares helfen ihm nicht, denn was zielstrebig begann, bricht irgendwo, auf einem Nebennebenweg, ab. Junge und Mädchen entwickeln ihre Dialoge nicht nach dem Gesetz der Psychologie, Löcher zwischen Satz und Satz, Frage und Antwort, bezeichnen die Fremdheit zwischen den beiden (und nicht nur zwischen den beiden), man kommt vom Sie zum Du und vom Du wieder zum Sie, springt vor und zurück ... und dem Miteinander-Gegeneinander-Aneinandervorbeireden entspricht die Vielfalt der Mittel in diesem Film: Direkt-Ansprache des Publikums, politischer Traktat (nicht gelungen), verspieltes Geplapper, Untiefen andeutendes Schweigen, Übersetzung eines Schallplattentextes, Deutung über den Partner hinaus, lyrische Demonstration. Dann ein plötzlicher Schluß, das Einschwärzen mitten im Satz.

Ein Film, der wie viele andere darauf angelegt ist, den von Tabus und geheimen Sprachregelungen bestimmten Verhaltenskodex unserer Gesellschaft zu entlarven, Vielfalt, Widersprüchlichkeit und Offenheit hervorzukehren und den einhelligen Botschaften, all diesen imperativischen Proklamationen, einen Traktat gegenüberzustellen, der aus Bindestrichen, Fragezeichen und Doppelpunkten besteht, hinter denen das Gegenteil des Erwarteten steht.

Der Betrachter am Bildschirm sah in diesen Tagen den amerikanischen Präsidenten bei seiner Verzichterklärung, das Tremolo des Sektenpredigers ging ihm ins Ohr, der weiß, was das Publikum braucht, klang da am Ende nicht leise die Wurlitzer-Orgel, als der Mächtige zu schluchzen begann und, kurz darauf, das Mütterchen im Angesicht der Kameramänner auf den Daddy zuschwebte, um ihn zu küssen: Gut gemacht, texanischer Schaustellermann?

Der Betrachter am Bildschirm sah die Kugel-, augen und den Predigermund: Ich bin auf den Bergen gewesen, sagte der Pastor im Ton der Propheten, und meine Augen haben die Herrlichkeit des gelobten Landes gesehen. Ich wünsche mir ein langes Leben, aber darum geht es jetzt nicht